Hunde und Katzen: EU-Parlament beschlieÃŸt Chip-Pflicht gegen illegalen Handel

Kleine KÃ¤fige, zu wenig Nahrung, keine Impfungen: Die EU will dem illegalen Handel mit Katzen und Hunden einen Riegel vorschieben und fÃ¼r bessere Haltungsbedingungen sorgen. Das Europaparlament beschloss deshalb am Dienstag ein Gesetz, nach dem kÃ¼nftig alle Hunde und Katzen einen Chip mit Angaben zur Herkunft tragen sollen. Qualzuchten wie flache Schnauzen, kurze Beine und zurÃ¼ckgebildete Ohren werden verboten.
Alle Halter sollen ihre Haustiere zum Tierarzt bringen, der den Chip unter der Haut einsetzt. ZÃ¼chter, HÃ¤ndler und Tierheime haben dafÃ¼r vier Jahre Zeit. FÃ¼r private Halter gilt fÃ¼r die Chip-Pflicht eine Ãœbergangsfrist von zehn Jahren fÃ¼r Hunde und 15 Jahren fÃ¼r Katzen. Wer fÃ¼r die tausenden Streuner auf den StraÃŸen europÃ¤ischer LÃ¤nder zustÃ¤ndig ist, bleibt allerdings unklar.
Der Deutsche Tierschutzbund sprach von einem "Meilenstein fÃ¼r den Tierschutz in Europa". Die Chip-Pflicht sorge dafÃ¼r, dass Halter ihre Tiere nicht einfach aussetzen kÃ¶nnen, und entlaste damit die Tierheime. Entlaufene Tiere kÃ¶nnten leichter in ihr Zuhause zurÃ¼ckgebracht werden.
Die EU will vor allem den illegalen Handel mit Hunden und Katzen unterbinden. Nach SchÃ¤tzungen der EU-Kommission verdienen HÃ¤ndler in der EuropÃ¤ischen Union jÃ¤hrlich insgesamt rund 1,3 Milliarden Euro mit dem Verkauf der Tiere. Viele der Vierbeiner leben in zu kleinen KÃ¤figen, bekommen nicht genug Futter oder die nÃ¶tigen Impfungen.
Dies sei auch eine Gefahr fÃ¼r Menschen, weil ungeimpfte Tiere Krankheiten wie Tollwut Ã¼bertragen kÃ¶nnten, erklÃ¤rte die EU-Kommission. Beim Import in die EU werden die Chips deshalb fÃ¼r private wie fÃ¼r kommerzielle Halter zur Pflicht. Nach Angaben der EU-Kommission wird damit zudem ein Schlupfloch gestopft: Bislang gÃ¤ben sich HÃ¤ndler hÃ¤ufig als private Halter aus.Â
Das Gesetz soll EU-weite Mindeststandards fÃ¼r die Haltung festlegen. VerstÃ¼mmlungen wie das Abschneiden der Ohren und des Schwanzes oder ein Entfernen der Krallen sollen nur noch aus medizinischen GrÃ¼nden erlaubt sein. Hunde sollen Zugang zu einem AuÃŸenbereich oder einen tÃ¤glichen Spaziergang haben.
Qualvolle Zuchten wie zu kurze Beine oder flache Schnauzen sollen zudem nicht mehr extremer werden. Tiere mit solchen Merkmalen dÃ¼rfen nicht mehr weiter gezÃ¼chtet werden. Um die Anreize dafÃ¼r zu verringern, sollen Tiere mit Ã¼bertriebenen Merkmalen oder VerstÃ¼mmlungen nicht mehr an SchÃ¶nheitswettbewerben teilnehmen dÃ¼rfen.
Das Gesetz soll ZÃ¼chtern zudem die Inzucht zwischen Elterntieren und ihren Nachkommen zweier Generationen sowie zwischen Geschwistern und Halbgeschwistern verbieten. Weder zu junge noch zu alte Tiere sollen fÃ¼r die Zucht missbraucht werden
Der Rat der 27 EU-LÃ¤nder muss das Gesetz noch absegnen, dies gilt jedoch als Formalie.
Lifestyle
Hunde und Katzen: EU-Parlament beschlieÃŸt Chip-Pflicht gegen illegalen Handel
- AFP - 28. April 2026, 13:45 Uhr
Kleine KÃ¤fige, zu wenig Nahrung, keine Impfungen: Die EU will dem illegalen Handel mit Katzen und Hunden einen Riegel vorschieben und fÃ¼r bessere Haltungsbedingungen sorgen. Das Europaparlament beschloss dafÃ¼r unter anderem eine Chippflicht.
Kleine KÃ¤fige, zu wenig Nahrung, keine Impfungen: Die EU will dem illegalen Handel mit Katzen und Hunden einen Riegel vorschieben und fÃ¼r bessere Haltungsbedingungen sorgen. Das Europaparlament beschloss deshalb am Dienstag ein Gesetz, nach dem kÃ¼nftig alle Hunde und Katzen einen Chip mit Angaben zur Herkunft tragen sollen. Qualzuchten wie flache Schnauzen, kurze Beine und zurÃ¼ckgebildete Ohren werden verboten.
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