MÃ¶glicher Nachfolger von Drogenboss "El Mencho" in Mexiko festgenommen

Audias Flores Silva (M.) nach seiner Festnahme

Zwei Monate nach dem Tod des mexikanischen Drogenbosses Nemesio Oseguera alias 'El Mencho' bei einem MilitÃ¤reinsatz haben die mexikanischen BehÃ¶rden seinen frÃ¼heren engen Vertrauten und potenziellen Nachfolger festgenommen. Audias Flores Silva galt als 'El Menchos' 'rechte Hand'.

Zwei Monate nach dem Tod des mexikanischen Drogenbosses Nemesio Oseguera alias "El Mencho" bei einem MilitÃ¤reinsatz haben die mexikanischen BehÃ¶rden seinen frÃ¼heren engen Vertrauten und potenziellen Nachfolger festgenommen. Audias Flores Silva galt bis zu "El Menchos" Tod am 22. Februar als seine "rechte Hand" beim einflussreichen Drogenkartell Jalisco Nueva GeneraciÃ³n, wie Sicherheitsexperte David Saucedo der Nachrichtenagentur AFP sagte.Â



Mexikos Sicherheitsminister Omar GarcÃ­a Harfuch erklÃ¤rte am Montag (Ortszeit) im Onlinedienst X, Flores Silva sei im westlichen Bundesstaat Nayarit gefasst worden. In den Bundesstaaten Jalisco und Zacatecas sollen mehrere Labore zur Herstellung der synthetischen Droge Methamphetamin unter seiner Kontrolle gestanden haben.Â



Die US-BehÃ¶rden hatten eine Belohnung in HÃ¶he von fÃ¼nf Millionen Dollar (4,3 Millionen Euro) fÃ¼r seine Ergreifung ausgesetzt und fordern demnach seine Auslieferung. Der Mexikaner war bereits fÃ¼nf Jahre lang in den USA inhaftiert, 2016 wurde er freigelassen.



Sicherheitsexperte Saucedo sagte unter Berufung auf mexikanische und US-Geheimdienstquellen, Flores Silva habe in "El Menchos" Namen eine Allianz zwischen dessen Drogenkartell Jalisco Nueva GeneraciÃ³n (CJNG) und den Chapitos, einer Abspaltung des von Joaquin "El Chapo" GuzmÃ¡n gegrÃ¼ndeten Sinaloa-Kartells, geschmiedet. Die Denkfabrik Insight Crime hat Flores Silva, der auch unter dem Namen "El Jardinero" (Der GÃ¤rtner) bekannt ist, als einen mÃ¶glichen Nachfolger von "El Mencho" an der Spitze von CJNG bezeichnet.



"El Mencho" war am 22. Februar bei einem Armeeeinsatz in Tapalpa im Westen Mexikos tÃ¶dlich verletzt worden. WÃ¼tende Bandenmitglieder blockierten nach "El Menchos" Tod StraÃŸen in zahlreichen mexikanischen Bundesstaaten und setzten Autos und GeschÃ¤fte in Brand. Bei dem Einsatz gegen "El Mencho" und den darauffolgenden Gefechten zwischen Bandenmitgliedern und SicherheitskrÃ¤ften wurden mehr als 70 Menschen getÃ¶tet.



StraÃŸensperren rund um die mexikanische Stadt Reynosa nahe der US-Grenze lÃ¶sten am Montag die Festnahme eines anderen Kriminellen aus. Wie die Regierung des nordÃ¶stlichen Bundesstaates Tamaulipas mitteilte, war er Mitglied einer im Grenzgebiet agierenden Bande. Mexikanischen Medien zufolge handelte es sich um Alexander Benavides Flores, den als "R9" bekannten AnfÃ¼hrer der Bande Los Metros, einer Abspaltung des Golf-Kartells.



Nach seiner Festnahme hÃ¤tten kriminelle Banden auf den SchnellstraÃŸen rund um die 690.000-Einwohner-Stadt Reynosa mindestens acht Blockaden errichtet. Mittlerweile hÃ¤tten die BehÃ¶rden die Lage aber unter Kontrolle gebracht und bei den VorfÃ¤llen sei niemand verletzt worden, erklÃ¤rte ein Sprecher der SicherheitsbehÃ¶rden von Tamaulipas.