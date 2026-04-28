Gericht bestÃ¤tigt RÃ¼ckforderung von fast 600.000 Euro aus Coronatestbetrieb

Benutzte Coronatests

Der Betreiber einer Coronateststelle aus Dortmund muss einem Gerichtsbeschluss zufolge fast 600.000 Euro aus TestvergÃ¼tungen zurÃ¼ckzahlen. Dies teilte das nordrhein-westfÃ¤lische Oberverwaltungsgericht in MÃ¼nster mit.

Der Betreiber einer Coronateststelle aus Dortmund muss einem Gerichtsbeschluss zufolge fast 600.000 Euro aus TestvergÃ¼tungen zurÃ¼ckzahlen. Der Betreiber habe seine Dokumentationspflichten nicht vollstÃ¤ndig erfÃ¼llt, teilte das nordrhein-westfÃ¤lische Oberverwaltungsgericht (OVG) in MÃ¼nster am Dienstag mit. Die Zulassung der Berufung gegen ein erstinstanzliches Urteil lehnte das OVG damit ab.



Der Betreiber hatte demnach wÃ¤hrend der Pandemie Coronatests vorgenommen und zwischen November 2021 und November 2022 mehr als eine halbe Million Euro von der KassenÃ¤rztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) erhalten.Â SpÃ¤ter stellte das Gesundheitsamt AuffÃ¤lligkeiten bei den gemeldeten Testzahlen und eine ungewÃ¶hnlich niedrige Quote positiver Testergebnisse fest.



Auf Nachfrage habe der KlÃ¤ger die erforderlichen Testdokumentationen nicht vorlegen kÃ¶nnen. Nach seinen Angaben seien diese bei einem Autobrand und einem Diebstahl verloren gegangen.



Daher forderte die KVWL die bereits gezahlten VergÃ¼tungen zurÃ¼ck. Zudem verweigerte sie weitere knapp elftausend Euro fÃ¼r einen noch offenen Abrechnungsmonat. Dagegen klagte der Betreiber, unterlag jedoch vor dem Verwaltungsgericht Gelsenkirchen.Â



Das Oberverwaltungsgericht bestÃ¤tigte die RÃ¼ckforderung der KVWL nun. MaÃŸgeblich sei, dass der Betreiber seine Dokumentationspflichten nicht erfÃ¼llt habe. Dazu gehÃ¶re es, die Dokumentation aufzubewahren und der zustÃ¤ndigen BehÃ¶rde auf Verlangen vorzulegen. Ob ihn daran ein Verschulden treffe, spiele keine Rolle. Der Beschluss ist unanfechtbar.