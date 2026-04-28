Dax klettert am Mittag ins Plus - RWE profitiert, Qiagen unter Druck

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Dienstag nach einem negativen Start in den Handelstag bis zum Mittag leicht ins Plus geklettert. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 24.115 Punkten berechnet, 0,1 Prozent Ã¼ber dem Schlussniveau vom Vortag.
"Die Anleger in Frankfurt positionieren sich vor den anstehenden geldpolitischen Events und dem HÃ¶hepunkt der Berichtsaison weiter an den Seitenlinien", sagte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst bei CMC Markets. Zudem berge das Ausbleiben von Verhandlungserfolgen zwischen den USA und dem Iran jederzeit das Risiko einer Fortsetzung der militÃ¤rischen Auseinandersetzung im Nahen Osten.
"Die RohÃ¶lpreise spiegeln diese Gefahr wider und notieren bei 110 US-Dollar. Das Inflationsrisiko also bleibt und kann sich urplÃ¶tzlich und ohne VorankÃ¼ndigung auch in einem verÃ¤nderten Zinsausblick der Notenbanken entladen. Noch ist die Hoffnung im Markt, dass die Unternehmen einen GroÃŸteil der gestiegenen Kosten zulasten der Margen wegdrÃ¼cken. Ab einer bestimmten Grenze wird es jedoch auch fÃ¼r die Unternehmen nicht mehr mÃ¶glich sein, diese Pufferfunktion auszuÃ¼ben."
"Laut einer EZB-Umfrage ist die Inflationserwartung bei den Verbrauchern bereits stark gestiegen. FÃ¼r die kommenden 12 Monate sehen sie Teuerungsraten von vier Prozent entgegen. Zuvor lag diese EinschÃ¤tzung bei lediglich 2,5 Prozent. Dieser Effekt dÃ¼rfte sich bereits in einer zurÃ¼ckgehenden Konsumneigung bemerkbar machen."
Im Dax findet sich RWE auf der Gewinnerliste wieder. "Die Aktie profitiert von einer positiven Analystenstudie vor der Bilanzvorlage. Weniger gefragt und damit am unteren Ende liegen die Aktien von Qiagen und Bayer. Bei Bayer rÃ¼ckt die anstehende Grundsatzentscheidung des hÃ¶chsten Gerichts in den USA zu den Glyphosat-Klagen in den Fokus und sorgt fÃ¼r Verunsicherung." Qiagen musste derweil seine Umsatzprognose deutlich senken.
Die europÃ¤ische GemeinschaftswÃ¤hrung war am Dienstagnachmittag schwÃ¤cher: Ein Euro kostete 1,1691 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend fÃ¼r 0,8554 Euro zu haben.
Der Goldpreis lieÃŸ deutlich nach, am Nachmittag wurden fÃ¼r eine Feinunze 4.613 US-Dollar gezahlt (-1,5 Prozent). Das entspricht einem Preis von 126,85 Euro pro Gramm.
Der Ã–lpreis stieg unterdessen stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Dienstagnachmittag gegen 12 Uhr deutscher Zeit 111,40 US-Dollar, das waren 2,9 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.
Finanzen
Dax klettert am Mittag ins Plus - RWE profitiert, Qiagen unter Druck
- dts - 28. April 2026, 12:31 Uhr
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Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Dienstag nach einem negativen Start in den Handelstag bis zum Mittag leicht ins Plus geklettert. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 24.115 Punkten berechnet, 0,1 Prozent Ã¼ber dem Schlussniveau vom Vortag.
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