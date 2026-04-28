Finanzen

Dax startet negativ - Notenbanken im Fokus

  • dts - 28. April 2026, 09:38 Uhr
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Frankfurter BÃ¶rse, via dts Nachrichtenagentur

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Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Dienstag negativ in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 24.045 Punkten berechnet, 0,2 Prozent unter dem Schlussniveau vom Vortag.

"Der Dax lÃ¤sst weiterhin Dynamik in beide Richtungen vermissen", sagte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst bei CMC Markets.

"Die Anleger bekommen in dieser Woche etwas Ablenkung vom Hauptthema Iran durch die Notenbanksitzungen und den HÃ¶hepunkt in der Berichtssaison zum ersten Quartal. Heute hat die Bank of Japan bereits ihre Ratssitzung abgehalten, dabei den Leitzins zwar unverÃ¤ndert gelassen, aber darauf hingewiesen, dass sie die Inflationsdynamik genau im Auge behalten werde. Das fÃ¼hrte in einer ersten Marktreaktion zu Gewinnmitnahmen und lieÃŸ den Nikkei im Minus schlieÃŸen."

"Ein Ã¤hnliches Bild kÃ¶nnte sich bei den Sitzungen der US-Notenbank und der EuropÃ¤ischen Zentralbank abzeichnen. In puncto Inflation wird derzeit nur auf Sicht geflogen. Die RohÃ¶lpreise steigen indes weiter an. FÃ¼r zusÃ¤tzliche Dynamik dÃ¼rfte die Berichtssaison sorgen, die morgen ihren HÃ¶hepunkt erreichen und sowohl in den USA als auch in Europa fÃ¼r Schwung in vielen Branchen sorgen wird. Nicht vernachlÃ¤ssigt werden sollte zudem, dass diese Handelswoche in vielen LÃ¤ndern durch den anstehenden Feiertag am Freitag verkÃ¼rzt ist. Dadurch wird eher risikoavers gehandelt und die Positionen vor dem langen Wochenende klein gehalten."

"Heute steht auf der ausgedÃ¼nnten Tagesagenda das US-Verbrauchervertrauen des Conference Boards, was fÃ¼r interessante Einblicke in das Konsumverhalten in den USA sorgen kÃ¶nnte. Von den Unternehmen gibt es heute ebenfalls einige interessante Quartalsberichte, unter anderem von Airbus, Starbucks und T-Mobile US", so Lipkow.

Die europÃ¤ische GemeinschaftswÃ¤hrung war am Dienstagmorgen schwÃ¤cher: Ein Euro kostete 1,1697 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend fÃ¼r 0,8549 Euro zu haben.

Der Goldpreis lieÃŸ deutlich nach, am Morgen wurden fÃ¼r eine Feinunze 4.634 US-Dollar gezahlt (-1 Prozent). Das entspricht einem Preis von 127,37 Euro pro Gramm.

Der Ã–lpreis stieg unterdessen stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Dienstagmorgen gegen 9 Uhr deutscher Zeit 111,50 US-Dollar, das waren 3,0 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.

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