Aktivisten: Deutlich mehr Hinrichtungen in Nordkorea wÃ¤hrend Corona-Pandemie

Nordkoreas Machthaber Kim Kong Un

In Nordkorea ist die Zahl der Hinrichtungen wÃ¤hrend der Corona-Pandemie einer Menschenrechtsorganisation zufolge dramatisch angestiegen. Der 2020 verhÃ¤ngte Shutdown habe die Menschenrechtslage noch einmal verschlechtert, hieÃŸ es.

In Nordkorea ist die Zahl der Hinrichtungen wÃ¤hrend der Corona-Pandemie einer Menschenrechtsorganisation zufolge dramatisch angestiegen. Laut einer am Dienstag verÃ¶ffentlichten Studie der in der sÃ¼dkoreanischen Hauptstadt Seoul ansÃ¤ssigen Organisation Transitional Justice Working Group wurden in den Jahren von 2020 bis 2025 mehr als doppelt so viele Menschen zum Tode verurteilt und exekutiert als in den fÃ¼nf Jahren zuvor.



Die Organisation wertete fÃ¼r ihre Studie nach eigenen Angaben unter anderem die Aussagen hunderter aus Nordkorea geflÃ¼chteter Menschen. Zudem beruhten die Angaben auf Medienberichten unter Berufung auf anonymisierte Quellen. Insgesamt wurden laut Transitional Justice Working Group 144 bekannte FÃ¤lle von Hinrichtungen und Todesstrafen untersucht, die insgesamt mehrere hundert Menschen betroffen hÃ¤tten. Etwa drei Viertel der Exekutionen waren demnach Ã¶ffentlich und wurden zumeist durch ErschieÃŸen vollzogen.Â



Die Autoren der Studie verzeichneten insbesondere einen Anstieg der Hinrichtungen wegen des Konsums auslÃ¤ndischer Kultur und politischer Vergehen. Nachdem die Regierung in PjÃ¶ngjang im Jahr 2020 Nordkorea noch weiter als zuvor abschottete, habe sich die Menschenrechtslage im Land noch einmal verschlechtert, hieÃŸ es weiter. Die Todesstrafe werde seither verstÃ¤rkt fÃ¼r den Konsum von sÃ¼dkoreanischen Filmen, Serien und Musik verhÃ¤ngt.Â



Demnach stieg die Zahl der Todesstrafe-Urteile im Zusammenhang mit auslÃ¤ndischer Kultur, Religion und "Aberglauben" um 250 Prozent. Der Anstieg der Hinrichtungen wegen politischer Vergehen, wie etwa Kritik an Machthaber Kim Jong Un, kÃ¶nnte der Studie zufolge darauf hinweisen, dass "die Regierung auf wachsende interne Unzufriedenheit reagiert", indem sie staatliche Gewalt nutze, um Â Unzufriedenheit zu unterdrÃ¼cken. Â Â



Im vergangenen Jahr hatte auch ein Bericht des UN-Menschenrechtskommissars kritisiert, dass sich die Menschenrechtslage in Nordkorea im Jahrzehnt zuvor nicht verbessert, sondern in einigen Bereichen sogar verschlechtert habe. Die Regierung in PjÃ¶ngjang weist derartige VorwÃ¼rfe stets zurÃ¼ck und wirft den Vereinten Nationen vor, die Menschenrechte zu instrumentalisieren.





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