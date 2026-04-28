Hochrangige Vertreterinnen und Vertreter aller Bundesministerien haben laut einem Medienbericht versucht, Meinungsverschiedenheiten in der Koalition Ã¼ber die Zukunft des FÃ¶rderprogramms "Demokratie leben!" beizulegen. Wie die Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND) am Dienstag berichteten, ging es dabei um den von Bundesfamilienministerin Karin Prien (CDU) vorangetriebenen Umbau des FÃ¶rderprogramms. Dieser war bei betroffenen Initiativen, aber auch in der SPD auf heftige Kritik gestoÃŸen.
Der AnstoÃŸ zu dem regierungsinternen GesprÃ¤ch kam laut RND von Prien und Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU). Kritisiert wird, dass die UmbauplÃ¤ne Priens fÃ¼r viele bislang unterstÃ¼tzte zivilgesellschaftliche Initiativen und Projekte zur DemokratiefÃ¶rderung das Aus bedeuten wÃ¼rden. Beschlossen worden sei die Einsetzung einer interministeriellen Arbeitsgruppe zu dem Thema. In der CDU/CSU gibt es Vorbehalte gegen "Demokratie leben!", weil dort demnach vorwiegend eher linksgerichtete Initiativen unterstÃ¼tzt wÃ¼rden.
"Ich stehe hinter den Akteuren dieses Programms", sagte hingegen die Ostbeauftragte der Bundesregierung, Elisabeth Kaiser (SPD), dem RND. "Menschen, die sich vor Ort fÃ¼r unsere Demokratie engagieren, brauchen unseren RÃ¼ckhalt und eine verlÃ¤ssliche Perspektive, ansonsten geben sie auf", stellte sie klar. Von den KÃ¼rzungen bei "Demokratie leben!" sind insbesondere viele Initiativen in Ostdeutschland betroffen, die sich gegen Rechtsextremismus wenden.
Politik
Bericht: Regierungsinterne GesprÃ¤che Ã¼ber FÃ¶rderprogramm "Demokratie leben!"
- AFP - 28. April 2026, 08:54 Uhr
Hochrangige Vertreterinnen und Vertreter aller Bundesministerien haben laut einem Medienbericht versucht, Meinungsverschiedenheiten in der Koalition Ã¼ber die Zukunft des FÃ¶rderprogramms 'Demokratie leben!' beizulegen.
Hochrangige Vertreterinnen und Vertreter aller Bundesministerien haben laut einem Medienbericht versucht, Meinungsverschiedenheiten in der Koalition Ã¼ber die Zukunft des FÃ¶rderprogramms "Demokratie leben!" beizulegen. Wie die Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND) am Dienstag berichteten, ging es dabei um den von Bundesfamilienministerin Karin Prien (CDU) vorangetriebenen Umbau des FÃ¶rderprogramms. Dieser war bei betroffenen Initiativen, aber auch in der SPD auf heftige Kritik gestoÃŸen.
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