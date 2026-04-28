Ausgaben fÃ¼r Pflege haben sich binnen zehn Jahren mehr als verdoppelt

Blutdruckmessung

Die Ausgaben fÃ¼r Pflegeleistungen haben sich zwischen 2014 und 2024 mehr als verdoppelt. Die Kosten dafÃ¼r nehmen deutlich stÃ¤rker zu als die Ausgaben fÃ¼r Gesundheit insgesamt, wie das Statistische Bundesamt mitteilte.

Die Ausgaben fÃ¼r Pflegeleistungen haben sich zwischen 2014 und 2024 mehr als verdoppelt. Die Kosten dafÃ¼r nehmen deutlich stÃ¤rker zu als die Ausgaben fÃ¼r Gesundheit insgesamt, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Dienstag mitteilte.



Im Jahr 2024 entfielen demnach mit 135,9 Milliarden Euro gut ein Viertel der Ausgaben auf pflegerische Leistungen. Zehn Jahre zuvor seien es noch 65 Milliarden Euro gewesen, was einem FÃ¼nftel der Ausgaben entsprochen habe.