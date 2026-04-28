Schwesig verlangt von Merz "Gesamtkonzept" fÃ¼r Sozialstaat

Manuela Schwesig am 24.04.2026, via dts Nachrichtenagentur

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Schwerin (dts Nachrichtenagentur) - Mecklenburg-Vorpommerns MinisterprÃ¤sidentin Manuela Schwesig (SPD) warnt vor zunehmender Verunsicherung durch die Reformdebatte und fordert von Bundeskanzler Friedrich Merz einen umfassenden Vorschlag zur Sicherung des Sozialstaats.



"Der Bundeskanzler muss jetzt ein Gesamtkonzept zur Stabilisierung der Wirtschaft und zur Sicherung des Sozialstaats vorlegen", sagte die SPD-Politikerin den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.



Es sei richtig, dass die Bundesregierung den Sozialstaat modernisieren wolle. Die BeitrÃ¤ge kÃ¶nnten nicht immer weiter steigen. Aber die LÃ¶sungen mÃ¼ssten vernÃ¼nftig und ausgewogen sein. "Wenn jeden Tag ein neuer Reformvorschlag diskutiert wird, fÃ¼hrt das zu Angst und Verunsicherung", so Schwesig.



Nach PlÃ¤nen der Bundesregierung soll das Kabinett an diesem Mittwoch die Haushaltseckwerte und die Reform zur Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung beschlieÃŸen.

