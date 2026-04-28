Schwerin (dts Nachrichtenagentur) - Mecklenburg-Vorpommerns MinisterprÃ¤sidentin Manuela Schwesig (SPD) warnt vor zunehmender Verunsicherung durch die Reformdebatte und fordert von Bundeskanzler Friedrich Merz einen umfassenden Vorschlag zur Sicherung des Sozialstaats.
"Der Bundeskanzler muss jetzt ein Gesamtkonzept zur Stabilisierung der Wirtschaft und zur Sicherung des Sozialstaats vorlegen", sagte die SPD-Politikerin den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.
Es sei richtig, dass die Bundesregierung den Sozialstaat modernisieren wolle. Die BeitrÃ¤ge kÃ¶nnten nicht immer weiter steigen. Aber die LÃ¶sungen mÃ¼ssten vernÃ¼nftig und ausgewogen sein. "Wenn jeden Tag ein neuer Reformvorschlag diskutiert wird, fÃ¼hrt das zu Angst und Verunsicherung", so Schwesig.
Nach PlÃ¤nen der Bundesregierung soll das Kabinett an diesem Mittwoch die Haushaltseckwerte und die Reform zur Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung beschlieÃŸen.
Lifestyle
Schwesig verlangt von Merz "Gesamtkonzept" fÃ¼r Sozialstaat
- dts - 28. April 2026, 07:16 Uhr
.
Schwerin (dts Nachrichtenagentur) - Mecklenburg-Vorpommerns MinisterprÃ¤sidentin Manuela Schwesig (SPD) warnt vor zunehmender Verunsicherung durch die Reformdebatte und fordert von Bundeskanzler Friedrich Merz einen umfassenden Vorschlag zur Sicherung des Sozialstaats.
Weitere Meldungen
MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Der ehemalige stellvertretende CSU-Vorsitzende Peter Gauweiler rÃ¤t seiner Partei, das VerhÃ¤ltnis zu den Freien WÃ¤hlern zu vertiefen und auchMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Chef der KassenÃ¤rztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen, lehnt die von Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) geplanteMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - CDU-GeneralsekretÃ¤r Carsten Linnemann hat einen eigenen Drei-Punkte-Plan zur Entlastung der deutschen Wirtschaft vorgelegt. "Unser MittelstandMehr
Top Meldungen
Basel (dts Nachrichtenagentur) - FÃ¼r den Chef von Roche Pharma, Daniel Steiners, setzt die geplante Gesundheitsreform von Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) an denMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Digitalpolitiker und frÃ¼here CDU-Fraktionschef Ralph Brinkhaus fordert fÃ¼r Notsituationen wie die aktuelle Energiepreiskrise einenMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - FÃ¼hrende Vertreter aller Bundesministerien haben sich am Montagmorgen auf Initiative von Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) undMehr