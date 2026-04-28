Libanesisches Gesundheitsministerium: Vier Tote bei israelischen Angriffen

Israelische Angriffe im SÃ¼dlibanon

Trotz der geltenden Waffenruhe zwischen Israel und dem Libanon sind dem libanesischen Gesundheitsministerium zufolge vier Menschen bei israelischen Angriffen im SÃ¼den des Landes getÃ¶tet worden. 51 weitere Menschen wurden bei den Angriffe verletzt.

Trotz der geltenden Waffenruhe zwischen Israel und dem Libanon sind dem libanesischen Gesundheitsministerium zufolge vier Menschen bei israelischen Angriffen im SÃ¼den des Landes getÃ¶tet worden. Bei den Angriffen seien zudem 51 weitere Menschen verletzt worden, teilte das Ministerium in Beirut am Montag mit. Unter den Todesopfern sei auch eine Frau.



Damit stieg die Zahl der Todesopfer bei israelischen Angriffen im Libanon seit Beginn der Waffenruhe Mitte April auf mindestens 40, wie eine ZÃ¤hlung der Nachrichtenagentur AFP auf der Grundlage von Zahlen des libanesischen Gesundheitsministeriums ergab. Libanesische Staatsmedien berichteten von israelischen Luftangriffen in mehreren Gebieten im SÃ¼dlibanon, darunter etwa ein Dutzend Angriffe in den Abendstunden.



Die pro-iranische Hisbollah-Miliz im Libanon erklÃ¤rte derweil, ihre KÃ¤mpfer hÃ¤tten mehrere Angriffe auf israelische Truppen im Libanon gestartet, darunter auf einen Armeebulldozer, der HÃ¤user in der Grenzstadt Bint Dschbeil abgerissen habe.



Zuvor hatte der israelische Verteidigungsminister Israel Katz vor ernsthaften Folgen der ablehnenden Haltung der Hisbollah zu GesprÃ¤chen zwischen Israel und dem Libanon gewarnt. Hisbollah-Chef Naim Kassem "spielt mit dem Feuer, und das Feuer wird die Hisbollah und den gesamten Libanon verbrennen", sagte Katz nach Angaben seines BÃ¼ros.



Kassem hatte zuvor direkte GesprÃ¤che zwischen Israel und dem Libanon als "schwere SÃ¼nde" bezeichnet. "Wir lehnen direkte Verhandlungen mit Israel kategorisch ab" erklÃ¤rte er. Die Hisbollah werde die Ergebnisse der Verhandlungen ignorieren und ihren Kampf fortsetzen.



Die Verhandlungen zwischen dem Libanon und Israel waren von den USA vermittelt worden. Die beiden NachbarlÃ¤nder unterhalten keine offiziellen diplomatischen Beziehungen und befinden sich formell seit 1948 im Kriegszustand. Mitte April trafen sich diplomatische Vertreter Israels und des Libanon zu ersten direkten GesprÃ¤chen seit Jahrzehnten in Washington. Nach einem weiteren Treffen in der vergangenen Woche gab US-PrÃ¤sident Donald Trump eine VerlÃ¤ngerung der Waffenruhe zwischen Israel und dem Libanon um drei Wochen bekannt.



Der Libanon war Anfang MÃ¤rz in den Iran-Krieg hineingezogen worden: Die Hisbollah, deren erklÃ¤rtes Ziel die Vernichtung Israels ist, feuerte als Reaktion auf die TÃ¶tung des obersten iranischen FÃ¼hrers Ayatollah Ali Chamenei Raketen auf Israel ab. In der Folge griff Israel zahlreiche Ziele im Libanon an und schickte Bodentruppen Ã¼ber die Grenze.