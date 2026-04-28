Gauweiler schlÃ¤gt bundesweites CSU-Freie-WÃ¤hler-BÃ¼ndnis vor

MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Der ehemalige stellvertretende CSU-Vorsitzende Peter Gauweiler rÃ¤t seiner Partei, das VerhÃ¤ltnis zu den Freien WÃ¤hlern zu vertiefen und auch auÃŸerhalb Bayerns in Form eines BÃ¼ndnisses zu Wahlen anzutreten. "Freie WÃ¤hler und CSU sollen auch auÃŸerhalb des Freistaates als bayerisches Erfolgskonzept antreten kÃ¶nnen", sagte Gauweiler der "Mediengruppe Bayern" (Dienstagsausgabe). "Wenn die CSU nach dem Muster von `BÃ¼ndnis 90/Die GrÃ¼nen` solche Listen ermÃ¶glicht, etwa als gemeinsames `BÃ¼ndnis Freie WÃ¤hler/CSU`, wÃ¤re dort die Ãœberwindung der FÃ¼nf-Prozent-HÃ¼rde nicht mehr ausgeschlossen, sondern naheliegend."
Dies sei "nur ein Gedanke", so Gauweiler. "Als Alternative bleibt, auf jede strategische Phantasie zu verzichten und anschlieÃŸend verwundert zu sein, dass das bÃ¼rgerliche Lager von den aktivistischen RÃ¤ndern besetzt wird".
Gauweiler schÃ¤tzte, dass in einem Mitte-rechts verorteten "Stimmungslager" ein Potenzial von zwei Drittel der WÃ¤hlerstimmen liege. Ziel sei, "dem Missstand ein Ende zu setzen, dass die Deutschen, auch wenn sie rechts wÃ¤hlen, links regiert werden". Alternativ zu einem BÃ¼ndnis mit den Freien WÃ¤hler kÃ¶nne die CSU auch erwÃ¤gen, selbst auÃŸerhalb Bayerns anzutreten, so Gauweiler.
Einer Brandmauer zur AfD steht Gauweiler skeptisch gegenÃ¼ber. "Brandmauern ersetzen keine Argumente. Schon die Metaphorik - anstÃ¶ÃŸige Gedanken dem Feuer zu Ã¼berantworten - ist indiskutabel", sagte er. Ihm komme es "nicht so sehr auf die Gesinnung an, wenn jemand zu einem offenen GesprÃ¤ch bereit ist. Der dialogische Austausch ist ein Wert an sich".
Zudem sei es "demokratisch unredlich, parlamentarische VorschlÃ¤ge allein deshalb abzulehnen, weil sie von der `falschen` Partei kommen", sagte der CSU-Politiker. Er habe in seiner Zeit im Bundestag auch AntrÃ¤gen der Linken zugestimmt, "wenn mir dies geboten erschien, und wÃ¼rde dies im Fall der AfD wieder tun".
Gauweiler war noch unter Franz Josef StrauÃŸ StaatssekretÃ¤r im Landesinnenministerium und unter Edmund Stoiber Landesumweltminister, er saÃŸ fÃ¼r die CSU im Landtag und im Bundestag und galt lange Zeit als konservatives Gewissen der CSU.
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Gauweiler schlÃ¤gt bundesweites CSU-Freie-WÃ¤hler-BÃ¼ndnis vor
- dts - 28. April 2026, 02:00 Uhr
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MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Der ehemalige stellvertretende CSU-Vorsitzende Peter Gauweiler rÃ¤t seiner Partei, das VerhÃ¤ltnis zu den Freien WÃ¤hlern zu vertiefen und auch auÃŸerhalb Bayerns in Form eines BÃ¼ndnisses zu Wahlen anzutreten. "Freie WÃ¤hler und CSU sollen auch auÃŸerhalb des Freistaates als bayerisches Erfolgskonzept antreten kÃ¶nnen", sagte Gauweiler der "Mediengruppe Bayern" (Dienstagsausgabe). "Wenn die CSU nach dem Muster von `BÃ¼ndnis 90/Die GrÃ¼nen` solche Listen ermÃ¶glicht, etwa als gemeinsames `BÃ¼ndnis Freie WÃ¤hler/CSU`, wÃ¤re dort die Ãœberwindung der FÃ¼nf-Prozent-HÃ¼rde nicht mehr ausgeschlossen, sondern naheliegend."
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