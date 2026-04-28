KassenÃ¤rztliche Bundesvereinigung lehnt Teilkrankschreibung ab

Arztpraxis fÃ¼r Allgemeinmedizin (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Chef der KassenÃ¤rztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen, lehnt die von Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) geplante Teilkrankschreibung ab. "Das halten wir fÃ¼r einen absurden Ansatz", sagte Gassen der "Rheinischen Post" (Dienstagausgabe). "Alle sprechen von EntbÃ¼rokratisierung - diese Regelung wÃ¤re das genaue Gegenteil."



FÃ¼r eine Teilzeitkrankschreibung mÃ¼ssten Ã„rzte "eine Art Gutachten erstellen und dafÃ¼r viele Details des ArbeitsverhÃ¤ltnisses beleuchten", so Gassen. "Die genaue Kenntnis von Arbeitsplatz und ArbeitsumstÃ¤nden wÃ¤re dafÃ¼r notwendig. Wie sollen die Kollegen das leisten, vielleicht wÃ¼rfeln?", fragte er. "Und das alles, obwohl gleichzeitig die VergÃ¼tung an allen Ecken gekÃ¼rzt wird. Das klingt nicht nur wie ein schlechter Witz, das ist auch einer."



Der KBV-Chef bekrÃ¤ftigte stattdessen seine Forderung nach Karenztagen. "Ich erinnere an unseren Vorschlag, die Karenztage auszubauen und eine ArbeitsunfÃ¤higkeitsbescheinigung erst ab dem vierten Arbeitstag verpflichtend zu machen. Alleine dadurch lieÃŸen sich hochgerechnet rund 300 Millionen Euro jÃ¤hrlich sparen. Das wÃ¤re ein echter Beitrag zum BÃ¼rokratieabbau", sagte Gassen. Karenztage sind Krankheitstage ohne Lohnfortzahlung.



In Warkens Gesetzentwurf (Â§44c) ist vorgesehen, dass Ã„rzte eine "TeilarbeitsunfÃ¤higkeit in HÃ¶he von 25, 50 oder 75 Prozent der regelmÃ¤ÃŸigen wÃ¶chentlichen Arbeitszeit des Versicherten" feststellen kÃ¶nnen. Diese Regelung gibt es bereits in Schweden.

