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Linnemann will Dokumentationspflichten fÃ¼r Unternehmen aussetzen

  • dts - 28. April 2026, 00:01 Uhr
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Carsten Linnemann (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - CDU-GeneralsekretÃ¤r Carsten Linnemann hat einen eigenen Drei-Punkte-Plan zur Entlastung der deutschen Wirtschaft vorgelegt. "Unser Mittelstand und unser Handwerk brauchen ein Signal des Aufbruchs", sagte Linnemann dem "Stern".

Der CDU-GeneralsekretÃ¤r drÃ¤ngt darauf, fÃ¼r drei Jahre alle Dokumentationspflichten fÃ¼r Unternehmen auszusetzen. "Stattdessen sollten wir auf ein einfaches Prinzip setzen: weniger BÃ¼rokratie, dafÃ¼r verstÃ¤rkte Kontrollen und spÃ¼rbare Strafen bei VerstÃ¶ÃŸen." Dokumentationspflichten wÃ¼rden Unternehmer seiner Ansicht nach unter Generalverdacht stellen. "Im StraÃŸenverkehr muss man auch nicht aufschreiben, dass man in einer 30er-Zone 30 km/h gefahren ist", sagte Linnemann. Wer aber zu schnell fahre, werde hart bestraft.

AuÃŸerdem will Linnemann alle derzeit noch analogen Statistikpflichten fÃ¼r Unternehmen so lange aussetzen, bis der Staat selbst eine digitale LÃ¶sung bietet. "Die derzeitige Zettelwirtschaft schafft viel BÃ¼rokratie und wenig Erkenntnis", kritisierte der Christdemokrat. Der Staat mÃ¼sse diese Chance nutzen und die Regelungen vor Wiedereinsetzung auf ihre Sinnhaftigkeit Ã¼berprÃ¼fen.

DarÃ¼ber hinaus will Linnemann die deutschen Sorgfaltspflichten fÃ¼r Unternehmen zum Schutz der Umwelt, Menschen- und Kinderrechte entlang globaler Lieferketten streichen. "Wir sollten schnellstmÃ¶glich das deutsche Lieferkettengesetz abschaffen und durch die neuen europÃ¤ischen Regeln ersetzen", sagte Linnemann. "Das wÃ¼rde besonders den Mittelstand und alle Unternehmen mit weniger als 5.000 Mitarbeitern massiv entlasten." Bis 2028 mÃ¼sste Deutschland ohnehin Regeln der EU-Ebene einfÃ¼hren, die erst ab 5.000 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von mehr als 1,5 Milliarden Euro gelten. Die Abschaffung der deutschen Regel ist im schwarz-roten Koalitionsvertrag vereinbart.

An diesem Dienstag will die Unionsfraktion bei einer Klausurtagung neue EntlastungsmaÃŸnahmen fÃ¼r die Wirtschaft verabreden. "Vorfahrt muss jetzt alles haben, was unsere WettbewerbsfÃ¤higkeit stÃ¤rkt", sagte der CDU-GeneralsekretÃ¤r. Seine MaÃŸnahmen kosteten den Staat kein Geld, behauptete Linnemann. Er mahnte, die Koalition mÃ¼sse nun den politischen Willen dafÃ¼r aufbringen. "Das wÃ¤re das Zeichen, dass wir es ernst meinen."

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