US-BÃ¶rsen uneinheitlich - Ã–lpreis steigt deutlich

Wallstreet in New York, via dts Nachrichtenagentur

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New York (dts Nachrichtenagentur) - Die US-BÃ¶rsen haben sich am Montag uneinheitlich gezeigt. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 49.168 Punkten berechnet, ein Minus in HÃ¶he von 0,1 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.



Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 7.174 Punkten 0,1 Prozent im Plus, die TechnologiebÃ¶rse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 27.306 Punkten wenige Punkte im Plus.



Anleger blickten mit Sorgen auf die stockenden Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran sowie auf die weiterhin geschlossene StraÃŸe von Hormus. Analysten halten es fÃ¼r mÃ¶glich, dass der Ã–lpreis bei einem Andauern des Krieges deutlich Ã¼ber das bereits erreichte Niveau steigen kÃ¶nnte. WÃ¤hrend am Montag ein Vorschlag aus Teheran Ã¶ffentlich wurde, wonach die Meerenge geÃ¶ffnet, aber die GesprÃ¤che Ã¼ber das Atomprogramm vertagt werden kÃ¶nnte, gibt es nun auch in Indonesien Ãœberlegungen, nach iranischem Vorbild die Meerenge von Malakka mit einer Maut zu belegen. Etwa 40 Prozent des weltweiten Handels wÃ¤ren davon betroffen.



Die europÃ¤ische GemeinschaftswÃ¤hrung war am Montagabend etwas stÃ¤rker: Ein Euro kostete 1,1721 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend fÃ¼r 0,8532 Euro zu haben.



Der Goldpreis zeigte sich schwÃ¤cher, am Abend wurden fÃ¼r eine Feinunze 4.679 US-Dollar gezahlt (-0,6 Prozent). Das entspricht einem Preis von 128,35 Euro pro Gramm.



Der Ã–lpreis stieg unterdessen stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Montagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 108,10 US-Dollar, das waren 2,6 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.

