Umfrage: DrÃ¤ngler grÃ¶ÃŸtes Ã„rgernis auf deutschen StraÃŸen

Stau auf Autobahn in Berlin

DrÃ¤ngler sind einer Umfrage zufolge das grÃ¶ÃŸte Ã„rgernis auf deutschen StraÃŸen. 44 Prozent regen sich darÃ¼ber auf, wie das Vergleichsportal Verivox mitteilte. Mit 43 Prozent folgen dicht dahinter aggressive Fahrer.

DrÃ¤ngler sind einer Umfrage zufolge das grÃ¶ÃŸte Ã„rgernis auf deutschen StraÃŸen. 44 Prozent regen sich darÃ¼ber auf, wie das Vergleichsportal Verivox am Montag mitteilte. Mit 43 Prozent folgen dicht dahinter aggressive Fahrer. 30 Prozent nannten Probleme bei der Parkplatzsuche als ihr grÃ¶ÃŸtes Ã„rgernis. Besonders betroffen von Letzterem sind Befragte aus GroÃŸstÃ¤dten.



28 Prozent der Befragten Ã¤rgern sich, wenn keine Rettungsgasse gebildet wird. Ein Viertel regt sich auf, wenn ihnen die Vorfahrt genommen wird. Mehr als jeder FÃ¼nfte gab an, genervt zu sein von Radfahrern, die sich nicht Ã¼berholen lassen. Genauso viele Ã¤rgern sich Ã¼ber langsame Fahrzeuge, die voraus fahren.



Bei Ortsfremden ist die Toleranz hingegen groÃŸ: Drei Prozent regen sich Ã¼ber Menschen auf, die sich offensichtlich nicht auskennen. Nur zwei Prozent der Befragten gaben an, sich beim Autofahren nie zu Ã¤rgern.



Zu geringe AbstÃ¤nde und zu knappes Einscheren sind Ordnungswidrigkeiten, wie Verivox warnte. Wer dadurch einen Unfall verursache, riskiere seinen Versicherungsschutz. Die Versicherung kÃ¶nne die Kosten teilweise oder ganz zurÃ¼ckfordern. FÃ¼r die Erhebung wurden 1006 Autobesitzer zwischen 18 und 69 Jahren befragt.