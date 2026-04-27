Nordkorea: Kim unterstreicht UnterstÃ¼tzung fÃ¼r Russlands "heiligen" Ukraine-Krieg

Kim (r.) und Belousow

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hat PjÃ¶ngjangs UnterstÃ¼tzung fÃ¼r den 'heiligen' Krieg Russlands gegen die Ukraine unterstrichen. Nordkorea werde Russlands Politik 'voll und ganz unterstÃ¼tzen', erklÃ¤rte Kim.

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hat PjÃ¶ngjangs UnterstÃ¼tzung fÃ¼r den "heiligen" Krieg Russlands gegen die Ukraine unterstrichen. Nordkorea "wird wie immer die Politik der Russischen FÃ¶deration zur Verteidigung der nationalen SouverÃ¤nitÃ¤t, der territorialen IntegritÃ¤t und der Sicherheitsinteressen voll und ganz unterstÃ¼tzen", sagte Kim am Sonntag dem russischen Verteidigungsminister Andrej Belousow, der Nordkorea besuchte, wie die nordkoreanische staatliche Nachrichtenagentur (KCNA) am Montag berichtete.



Kim Ã¤uÃŸerte KCNA zufolge auÃŸerdem "die Ãœberzeugung, dass die russische Armee und das russische Volk gewiss einen Sieg in dem gerechten, heiligen Krieg erringen werden". Nordkoreas Machthaber pries zudem die "glÃ¤nzenden Kriegsergebnisse bei der Befreiung von Kursk".



PjÃ¶ngjang ist einer der wichtigsten UnterstÃ¼tzer Moskaus in Russlands Krieg gegen die Ukraine. So hat Nordkorea in der Vergangenheit tausende Soldaten in die an die Ukraine grenzende russische Region Kursk geschickt. Im Gegenzug versorgt Russland Nordkorea nach Angaben von Analysten mit Finanzhilfen, MilitÃ¤rtechnologie sowie Lebensmittel- und Energielieferungen.



In den vergangenen Tagen hatten mehrere hochrangige russische Vertreter Nordkorea besucht. Nach dem Treffen zwischen Kim und Belousow am Sonntag erklÃ¤rten beide Seiten, ihre Delegationen hÃ¤tten Ã¼ber eine Vertiefung der militÃ¤rischen Beziehungen gesprochen. Belousow sagte, Moskau sei bereit, einen Kooperationsplan fÃ¼r den Zeitraum von 2027 bis 2031 zu unterzeichnen. Kim, Belousow und der russische ParlamentsprÃ¤sident Wjatscheslaw Wolodin nahmen auÃŸerdem an der ErÃ¶ffnungszeremonie eines Gedenkkomplexes zu Ehren nordkoreanischer Soldaten teil, die in der Ukraine getÃ¶tet wurden.



Der russische PrÃ¤sident Wladimir Putin wÃ¼rdigte in einem Brief an Kim, der von KCNA verÃ¶ffentlicht wurde, den "auÃŸerordentlichen Mut und die echte Hingabe" der nordkoreanischen Truppen. Seoul schÃ¤tzt, dass etwa 2000 Nordkoreaner im Ukraine-Krieg getÃ¶tet worden sind.



Anfang Januar hatte sich Kim in einem von der offiziellen nordkoreanischen Nachrichtenagentur KCNA verÃ¶ffentlichten Brief verpflichtet, alle politischen MaÃŸnahmen und Entscheidungen Putins "bedingungslos" zu unterstÃ¼tzen.