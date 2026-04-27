BundestagsvizeprÃ¤sidentin Lindholz fordert Ende der Signal-Nutzung von Politikern

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Nach dem Angriff mutmaÃŸlich russischer Hacker auf die Kommunikation hochrangiger Politiker hat BundestagsvizeprÃ¤sidentin Andrea Lindholz (CSU) Bundesregierung und Bundestag aufgefordert, die Nutzung des US-Anbieters Signal einzustellen.

Nach dem Angriff mutmaÃŸlich russischer Hacker auf die Kommunikation hochrangiger Politiker hat BundestagsvizeprÃ¤sidentin Andrea Lindholz (CSU) Bundesregierung und Bundestag aufgefordert, die Nutzung des US-Anbieters Signal einzustellen. Abgeordnete und Verwaltungen sollten vollstÃ¤ndig auf den europÃ¤ischen Messenger-Dienst Wire umsteigen, sagte Lindholz der "Bild" (Montagsausgabe). Dort wÃ¼rden Telefonnummern nicht offengelegt, E-Mail-Adressen seien nicht sichtbar, zudem sei das Sicherheitsniveau "wesentlich hÃ¶her", sagte Lindholz.Â



ZugleichÂ solle es ein Signal-Verbot geben, forderte die BundestagsvizeprÃ¤sidentin.Â "Wir sollten Ã¼ber ein Signal-Verbot auf DienstgerÃ¤ten von Abgeordneten und Bundestagsmitarbeitern nachdenken", sagte Lindholz.Â Nach ihrer Darstellung seien Ã¼ber Wire nicht nur die Nutzer selbst, sondern auch deren Kontakte besser geschÃ¼tzt. Der Bundestag stelle ihn fÃ¼r dienstliche Zwecke zur VerfÃ¼gung. "Jetzt mÃ¼ssen es aber alle auch tatsÃ¤chlich nutzen", sagte die CSU-Politikerin.



Deutsche und auslÃ¤ndische Sicherheitsdienste warnen seit Monaten vor einer sogenannten Phishing-Angriffswelle, die auf die heimliche Ãœbernahme von Signal-Konten von Politikern, Beamten, Diplomaten, MilitÃ¤rs und Journalisten abzielt. Generalbundesanwalt Jens Rommel leitete laut einer Sprecherin der Bundesanwaltschaft bereits im Februar Ermittlungen ein, demnach geht es um den Anfangsverdacht der Spionage.



Nach Informationen des "Spiegel" reicht der Hack bis in die Bundesregierung: Bildungsministerin Karin Prien (CDU) und Bauministerin Verena Hubertz (SPD) seien betroffen, auÃŸerdem BundestagsprÃ¤sidentin Julia KlÃ¶ckner (CDU). Die Bundesregierung vermutet Russland hinter den Angriffen.



Der GrÃ¼nen-Fraktionsvizechef Konstantin von Notz, der auch im Parlamentarischen Kontrollgremium der Geheimdienste sitzt, sprach gegen der "SÃ¼ddeutschen Zeitung" (Montagsausgabe) von einem "Weckruf fÃ¼r alle Sicherheitsbereiche". Moskaus Agenda hinter solchen Angriffen mÃ¼sse verstanden werden. "Die Angriffe sind real und eine echte Gefahr fÃ¼r unsere Sicherheit." Russische Agenten spionierten und bereiteten Sabotage in Deutschland vor.



Der Innenpolitiker, der auch im Parlamentarischen Kontrollgremium der Geheimdienste sitzt, fÃ¼rchtet zudem langfristige Folgen der Signal-Attacke. "Geheimdienste kÃ¶nnten versuchen, Opfer zu diskreditieren", sagte von Notz. "In jedem Fall ist den Angreifern aber ein relevanter Erkenntnisgewinn gelungen, den man nicht unterschÃ¤tzen sollte."



Der CDU-Sicherheitspolitiker Roderich Kiesewetter forderte nach der russischen Phishing-Kampagne GegenmaÃŸnahmen. "Russland muss gestoppt werden, auf allen Ebenen", sagte er dem "Handelsblatt" (Montagsausgabe). "Jede MaÃŸnahme, die wir umsetzen kÃ¶nnen, sollten wir auch umsetzen, um unsere Abschreckung glaubwÃ¼rdig zu erhÃ¶hen." Kiesewetter plÃ¤dierte dafÃ¼r, russische Diplomaten auszuweisen, das staatlich betriebene "Russische Haus" in Berlin zu schlieÃŸen, das als Instrument russischer Einflussnahme gilt, die Visavergabe einzuschrÃ¤nken, die russische Schattenflotte zu stoppen sowie Taurus-MarschflugkÃ¶rper an die Ukraine zu liefern.



Kiesewetter bewertet die Phishing-Angriffe als Teil einer langfristigen Strategie Moskaus. "Russland sieht sich lÃ¤ngst im Krieg gegen den Westen und auch gegen Deutschland." Moskau greife Deutschland "lÃ¤ngst hybrid und kognitiv an", sagte er. "Dabei intensiviert Russland auch seine Angriffe im Cyberraum."Dazu gehÃ¶rten auch solche Spionage-Versuche. Diese dienten "einerseits zur AufklÃ¤rung und andererseits zur Vorbereitung von Erpressung und Beeinflussung politischer EntscheidungstrÃ¤ger".