Bundesverwaltungsgericht verhandelt weiter Ã¼ber Neonazi-Sekte Artgemeinschaft

Darstellung der Justitia

Das Verbot der rechtsextremistischen Gruppe Artgemeinschaft wird weiter vom Bundesverwaltungsgericht geprÃ¼ft. Nach der ersten Verhandlung im Januar wurde bereits ein Urteilstermin angesetzt - wegen neuer Erkenntnisse wurde dieser aber abgesagt.

Das Verbot der rechtsextremistischen Gruppe Artgemeinschaft wird am Montag (10.00 Uhr) weiter vom Bundesverwaltungsgericht in Leipzig geprÃ¼ft. Nach einer ersten Verhandlung im Januar wurde zunÃ¤chst schon ein Urteilstermin angesetzt - wegen neuer Erkenntnisse wurde dieser aber kurzfristig abgesagt. Das Bundesinnenministerium hatte die Gruppierung im Jahr 2023 als Verein verboten, weil sie sich gegen Verfassung und VÃ¶lkerverstÃ¤ndigung richte. (Az. 6 A 18.23)



Die Gruppe mit etwa 150 Mitgliedern war demnach eine zentrale Schnittstelle innerhalb der Neonaziszene. Sie wehrt sich gegen das Verbot und macht geltend, dass sie eine Weltanschauungsgemeinschaft sei. Darum kÃ¶nne sie nicht als Verein verboten werden. Die neuen Erkenntnisse stammen aus einem laufenden Ermittlungsverfahren gegen einen VerdÃ¤chtigen im Umfeld der Gruppe. Wann in Leipzig ein Urteil fÃ¤llt, ist noch nicht bekannt.