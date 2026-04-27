Das Verbot der rechtsextremistischen Gruppe Artgemeinschaft wird am Montag (10.00 Uhr) weiter vom Bundesverwaltungsgericht in Leipzig geprÃ¼ft. Nach einer ersten Verhandlung im Januar wurde zunÃ¤chst schon ein Urteilstermin angesetzt - wegen neuer Erkenntnisse wurde dieser aber kurzfristig abgesagt. Das Bundesinnenministerium hatte die Gruppierung im Jahr 2023 als Verein verboten, weil sie sich gegen Verfassung und VÃ¶lkerverstÃ¤ndigung richte. (Az. 6 A 18.23)
Die Gruppe mit etwa 150 Mitgliedern war demnach eine zentrale Schnittstelle innerhalb der Neonaziszene. Sie wehrt sich gegen das Verbot und macht geltend, dass sie eine Weltanschauungsgemeinschaft sei. Darum kÃ¶nne sie nicht als Verein verboten werden. Die neuen Erkenntnisse stammen aus einem laufenden Ermittlungsverfahren gegen einen VerdÃ¤chtigen im Umfeld der Gruppe. Wann in Leipzig ein Urteil fÃ¤llt, ist noch nicht bekannt.
Politik
Bundesverwaltungsgericht verhandelt weiter Ã¼ber Neonazi-Sekte Artgemeinschaft
- AFP - 27. April 2026, 04:03 Uhr
Das Verbot der rechtsextremistischen Gruppe Artgemeinschaft wird weiter vom Bundesverwaltungsgericht geprÃ¼ft. Nach der ersten Verhandlung im Januar wurde bereits ein Urteilstermin angesetzt - wegen neuer Erkenntnisse wurde dieser aber abgesagt.
Das Verbot der rechtsextremistischen Gruppe Artgemeinschaft wird am Montag (10.00 Uhr) weiter vom Bundesverwaltungsgericht in Leipzig geprÃ¼ft. Nach einer ersten Verhandlung im Januar wurde zunÃ¤chst schon ein Urteilstermin angesetzt - wegen neuer Erkenntnisse wurde dieser aber kurzfristig abgesagt. Das Bundesinnenministerium hatte die Gruppierung im Jahr 2023 als Verein verboten, weil sie sich gegen Verfassung und VÃ¶lkerverstÃ¤ndigung richte. (Az. 6 A 18.23)
Weitere Meldungen
Inmitten heftiger Verstimmungen zwischen London und Washington reist der britische KÃ¶nig Charles III. am Montag zu einem Staatsbesuch in die USA. Auf dem Programm derMehr
Angesichts des Umfrageabsturzes der SPD in Nordrhein-Westfalen hat der SPD-Spitzenkandidat fÃ¼r NRW, Jochen Ott, einen Kurswechsel der Bundespartei gefordert.Â "Dass wir in NRWMehr
In den diplomatischen BemÃ¼hungen um ein Ende des Iran-Krieges wird der iranische AuÃŸenminister Abbas Araghtschi mit dem russischen PrÃ¤sidenten Wladimir Putin zusammentreffen.Mehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die geplante Senkung der Luftverkehrssteuer zum 1. Juli wird laut der Vorsitzenden des Tourismusausschusses des Bundestages, Anja KarliczekMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - FÃ¼r BÃ¼rgergeld-EmpfÃ¤nger wird der Wechsel vom Minijob in regulÃ¤re BeschÃ¤ftigung offenbar zunehmend schwieriger. Das berichtet die "Bild" inMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) schlieÃŸt wegen der aktuellen Energiekrise eine Haushaltsnotlage nicht aus. "Wir mÃ¼ssen auf SichtMehr