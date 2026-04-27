Inmitten heftiger Verstimmungen zwischen London und Washington reist der britische KÃ¶nig Charles III. am Montag zu einem Staatsbesuch in die USA. Auf dem Programm der mehrtÃ¤gigen Visite stehen ein Treffen mit PrÃ¤sident Donald Trump im WeiÃŸen Haus, ein Staatsbankett sowie eine Rede des Monarchen vor dem US-Kongress. Nachdem die BesuchsplÃ¤ne wegen der SchÃ¼sse wÃ¤hrend einer Veranstaltung mit Trump in Washington vorÃ¼bergehend unter Vorbehalt standen, bestÃ¤tigte der Buckingham-Palast am Sonntagabend, der Besuch werde planmÃ¤ÃŸig stattfinden.
Die Beziehungen zwischen GroÃŸbritannien und den USA sind derzeit angespannt: Die Weigerung des britischen Premierministers Keir Starmer, sich dem Krieg der USA und Israels gegen den Iran anzuschlieÃŸen, hatte Trump zuletzt in Rage gebracht. Zudem wirft der Skandal um den verstorbenen US-SexualstraftÃ¤ter Jeffrey Epstein und dessen Beziehungen zu Charles' Bruder Andrew einen Schatten Ã¼ber den Besuch.
Politik
Charles III. reist zu Staatsbesuch in die USA - Treffen mit Trump und Rede vor Kongress
- AFP - 27. April 2026, 04:03 Uhr
Inmitten von Verstimmungen zwischen London und Washington reist der britische KÃ¶nig Charles III. zu einem Staatsbesuch in die USA. Geplant sind ein Treffen mit PrÃ¤sident Trump, ein Staatsbankett sowie eine Rede des Monarchen vor dem US-Kongress.
Inmitten heftiger Verstimmungen zwischen London und Washington reist der britische KÃ¶nig Charles III. am Montag zu einem Staatsbesuch in die USA. Auf dem Programm der mehrtÃ¤gigen Visite stehen ein Treffen mit PrÃ¤sident Donald Trump im WeiÃŸen Haus, ein Staatsbankett sowie eine Rede des Monarchen vor dem US-Kongress. Nachdem die BesuchsplÃ¤ne wegen der SchÃ¼sse wÃ¤hrend einer Veranstaltung mit Trump in Washington vorÃ¼bergehend unter Vorbehalt standen, bestÃ¤tigte der Buckingham-Palast am Sonntagabend, der Besuch werde planmÃ¤ÃŸig stattfinden.
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