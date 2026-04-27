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MutmaÃŸlicher SchÃ¼tze bei Korrespondenten-Dinner mit Trump erscheint erstmals vor Gericht

  • AFP - 27. April 2026, 04:02 Uhr
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FBI-Beamte im Hilton-Hotel nach den SchÃ¼ssen
Bild: AFP

Der mutmaÃŸliche SchÃ¼tze wÃ¤hrend des Korrespondenten-Dinners mit US-PrÃ¤sident Donald Trump in Washington wird am Montag einem Bundesgericht in der US-Hauptstadt vorgefÃ¼hrt.

Der mutmaÃŸliche SchÃ¼tze wÃ¤hrend des Â Korrespondenten-Dinners mit US-PrÃ¤sident Donald Trump in Washington wird am Montag einem Bundesgericht in der US-Hauptstadt vorgefÃ¼hrt. Nach den ersten Erkenntnissen der Ermittler hatte der Mann ein Attentat auf "Mitglieder der Regierung" verÃ¼ben wollen, wie der amtierende Justizminister Todd Blanche sagte. Trump selber sagte, nach seinem Eindruck habe der Mann einen Angriff auf ihn verÃ¼ben wollen.

Die SchÃ¼sse waren in einem Kontrollbereich auÃŸerhalb des Festsaals gefallen, in dem sich Trump, seine Ehefrau Melania und mehrere Mitglieder des Trump-Kabinetts befanden. Nach BehÃ¶rdenangaben war der Angreifer mit einem Gewehr, einer Handfeuerwaffe und Messern bewaffnet. Er wurde noch vor Ort von Sicherheitsbeamten Ã¼berwÃ¤ltigt und festgenommen. Trump und alle anderen GÃ¤ste des Dinners blieben unverletzt. Doch wurde durch die SchÃ¼sse ein Sicherheitsbeamter getroffen, der dank seiner kugelsicheren Weste Ã¼berlebte. Laut US-Medien handelt es sich bei dem Angreifer um einen 31-jÃ¤hrigen Maschinenbau-Ingenieur aus dem Bundesstaat Kalifornien.

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