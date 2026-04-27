NRW-Gesundheitsminister fordert Ã„nderung bei Gesundheitsreform

Ministerin Warken (l.)

NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) hat von seiner Bundeskollegin Nina Warken (CDU) Nachbesserung bei der Reform der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) gefordert.

NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) hat von seiner Bundeskollegin Nina Warken (CDU) Nachbesserung bei der Reform der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) gefordert. Bei der Absicherung der BÃ¼rgergeldbezieher bedarfe es "einer auskÃ¶mmlichen Finanzierung durch den Bund", hieÃŸ es in der neunseitigen Stellungnahme des NRW-Ministeriums an das Bundesministerium, die der "Rheinischen Post" (Montagsausgabe) vorlag. "Es ist den Beitragszahlern kaum vermittelbar, dass sie Ã¼ber die GKV-BeitrÃ¤ge originÃ¤re Staatsaufgaben mitfinanzieren."



In der Stellungnahme hieÃŸ es weiter, die SparmaÃŸnahmen wÃ¼rden als "nicht ausgewogen, nicht angemessen und daher kritisch angesehen" werden.



Zudem forderte Laumann, das geplante Aus der Gratis-Mitversicherung fÃ¼r Ehepartner auf Beamte zu Ã¼bertragen. Es sollte keine MaÃŸnahmen in der gesetzlichen Krankenversicherung umgesetzt werden, die nicht auch wirkungsgleich im Beihilferecht umgesetzt werden kÃ¶nnten, hieÃŸ es in der Stellungnahme.



Laumann kritisierte auch die Senkung des Krankengelds. "Die KÃ¼rzung des regulÃ¤ren Krankengeldes um fÃ¼nf Prozentpunkte wird als kritisch erachtet", hieÃŸ es im Schreiben seines Hauses weiter. "Versicherte, die aus der Lohnfortzahlung ausscheiden und auf einen Krankengeldbezug angewiesen sind, leiden in der Regel unter schwerwiegenden Erkrankungen."



Auch die Vorstandsvorsitzende des Sozialverbands Deutschland (SoVD), Michaela Engelmeier, forderte von Warken Nachbesserungen an den ReformplÃ¤nen. Der Bund mÃ¼sse "selbst seiner Schuldigkeit nachkommen und die MilliardenbeitrÃ¤ge fÃ¼r Menschen in der Grundsicherung aus Steuermitteln finanzieren", sagte Engelmeier den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Montagsausgaben). Dies sei eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und kÃ¶nne demnach nicht nur von den Beitragszahlenden der GKV allein getragen werden.



Die SoVD-Vorstandsvorsitzende kritisierte zudem die Teil-Abschaffung der beitragsfreien Mitversicherung von Ehepartnern als "vÃ¶llig falsch". Sie gehÃ¶re zum Fundament des Solidarprinzips und entlaste vor allem Menschen in den unteren und mittleren Einkommen. Genau wie Laumann kritisierte Engelmeier zudem die angedachte VerkÃ¼rzung des Krankengeldes. Diese sei hÃ¶chst unsolidarisch. "WÃ¤hrend privat Versicherte und Beamte weiter hohe Summen erhalten sollen, wird bei Kassenpatienten gespart", sagte sie.



Auch vom Deutschen Caritasverband erfolgte Kritik an den ReformplÃ¤nen Warkens. "Das Reformpaket hat eine deutliche soziale Schieflage", sagte Caritas-PrÃ¤sidentin Eva Welskop-Deffaa den Funke-Zeitungen. EinsparmÃ¶glichkeiten bei den Kostentreibern in der Pharmaindustrie wÃ¼rden nicht ausgeschÃ¶pft, "stattdessen werden mit der Begrenzung der Familienmitversicherung, mit der geplanten Dynamisierung der Zuzahlungen und mit den KÃ¼rzungen des Krankengelds wichtige solidarische Elemente der gesetzlichen Krankenversicherung gekappt", sagte sie.



Bundesgesundheitsministerin Warken hatte Mitte April ihre VorschlÃ¤ge fÃ¼r eine Reform der GKV vorgelegt. Durch die MaÃŸnahmen sollen schon im kommenden Jahr 20 Milliarden Euro eingespart werden, um weitere Beitragssteigerungen zu verhindern. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) will die derzeit viel diskutierte Reform noch in diesem Monat vom Kabinett beschlieÃŸen und bis zur Sommerpause vom Bundestag verabschieden lassen.