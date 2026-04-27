Caritas kritisiert Warkens Plan zur Gesundheitsreform

Krankenhaus (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In der Debatte um die Gesundheitsreform und vor dem Treffen des Bundeskabinetts am Mittwoch erhÃ¤lt Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) Kritik vom Deutschen Caritasverband.



Caritas-PrÃ¤sidentin Eva Welskop-Deffaa sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Montag): "Aus Sicht des Deutschen Caritasverbandes ist der von Ministerin Warken vorgestellte Gesetzentwurf dringend nachbesserungsbedÃ¼rftig; das Reformpaket hat eine deutliche soziale Schieflage."



EinsparmÃ¶glichkeiten bei den Kostentreibern in der Pharmaindustrie wÃ¼rden nicht ausgeschÃ¶pft, "stattdessen werden mit der Begrenzung der Familienmitversicherung, mit der geplanten Dynamisierung der Zuzahlungen und mit den KÃ¼rzungen des Krankengelds wichtige solidarische Elemente der gesetzlichen Krankenversicherung gekappt", so Welskop-Deffaa.



"Die von Ministerin Warken angestrebte Stabilisierung der BeitrÃ¤ge in der Gesetzlichen Krankenversicherung und eine Strukturreform im Gesundheitswesen sind unerlÃ¤sslich", sagte Welskop-Deffaa den Zeitungen der Funke-Mediengruppe weiter. Seit Jahren wÃ¼rden steigende Ausgaben der Kassen zu immer hÃ¶heren BeitrÃ¤gen fÃ¼r die Versicherten fÃ¼hren, das verfÃ¼gbare Einkommen der Haushalte schrumpfe, ohne dass die Leistungen des Gesundheitswesens mit denen der europÃ¤ischen Nachbarstaaten mithalten kÃ¶nnten.



FÃ¼r die Finanzierung der BeitrÃ¤ge von BÃ¼rgergeldempfÃ¤ngern aus dem Bundeshaushalt schlug sie einen Stufenplan vor. "Ein beitragsbasiertes soziales Sicherungssystem kann nicht dauerhaft Kosten in HÃ¶he von zwÃ¶lf Milliarden Euro per anno schultern, die systemgerecht aus Steuermitteln zu finanzieren wÃ¤ren."



Der Deutsche Caritasverband erwarte von der Bundesregierung, "dass sie sich in dem fÃ¼r die Menschen so wichtigen Handlungsfeld der Gesundheitspolitik konstruktiv auf ein Reformpaket verstÃ¤ndigt, das die QualitÃ¤t und ZugÃ¤nglichkeit der Versorgung unabhÃ¤ngig vom Einkommen und Wohnort sichert, insbesondere fÃ¼r die Menschen, die chronisch krank und akut auf Hilfe angewiesen sind".



Der Gesetzentwurf, den das Gesundheitsministerium auf Grundlage der Empfehlung einer Expertenkommission erstellt hat, soll nach dem Zeitplan der Regierungskoalition am Mittwoch ins Kabinett kommen. Mehrere Punkte sind noch strittig.



UnterstÃ¼tzung gibt der Caritasverband Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) in der Rentendebatte. Welskop-Deffaa sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe: "Kanzler Merz hat beim 80. Geburtstag der CDA in Marburg klargestellt, warum er von der Gesetzlichen Rente als `Basisabsicherung` gesprochen hat: Nur die gesetzliche Rentenversicherung sei in der Lage, neben der Altersrente eine Absicherung bei Erwerbsminderung zu bieten, sowie Rente und Reha umfassend zu verbinden."



Die Caritas stimme mit dem Kanzler Ã¼berein, "dass es auch weiterhin ein starkes solidarisches System der Alterssicherung braucht", so Welskop-Deffaa. "Das Signal, das Merz aus der Elisabeth-Stadt Marburg gesandt hat, werden wir ernst nehmen. Wir werden die weiteren Reformschritte an seinem Bekenntnis zu sozialer Gerechtigkeit und zu einer Union, die den Menschen in den Mittelpunkt stellt, messen."



Merz hatte am Montag beim Jahresempfang des Bankenverbandes gesagt, die gesetzliche Rentenversicherung allein werde kÃ¼nftig allenfalls noch die Basisabsicherung fÃ¼r das Alter sein. UnterstÃ¼tzung bekam er aus seiner Partei. Bei der Bundestagung der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA) am Samstag in Marburg rÃ¼ckte Merz nicht von seiner Ã„uÃŸerung ab, machte aber deutlich, wie er sie gemeint hatte.



Die gesetzliche Altersvorsorge bleibe Basis fÃ¼r das Rentensystem, er wolle sie auch nicht einschrÃ¤nken, sagte Merz. Man dÃ¼rfe aber nicht mehr nur Ã¼ber Haltelinien bei der gesetzlichen Rente sprechen, sondern mÃ¼sse alle drei SÃ¤ulen - gesetzlich, betrieblich und privat - in den Blick nehmen und in ein neues VerhÃ¤ltnis zueinander setzen.

