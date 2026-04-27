Klinikreform: Sozialverband Deutschland verlangt Nachbesserungen

Krankenhaus (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In der Debatte um die Gesundheitsreform und vor dem Treffen des Bundeskabinetts am Mittwoch kritisiert der Sozialverband Deutschland (SoVD) die PlÃ¤ne von Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU).



Die SoVD-Vorstandsvorsitzende Michaela Engelmeier sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Montag): "Dass bei unserem sehr teuren, aber gleichzeitig nicht sehr guten Krankensystem reformiert werden muss, ist allen im Lande klar. Hier wurden auch gute AnsÃ¤tze gefunden. Aber massiv zu kritisieren bleibt, dass der grÃ¶ÃŸte Spar-Brocken des Bundes nicht angepackt wird: Er muss selbst seiner Schuldigkeit nachkommen und die MilliardenbeitrÃ¤ge fÃ¼r Menschen in der Grundsicherung aus Steuermitteln finanzieren." Dies sei eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und kÃ¶nne demnach nicht nur von den Beitragszahlenden der GKV allein getragen werden.



Engelmeier sagte darÃ¼ber hinaus: "Auch die Teil-Abschaffung der beitragsfreien Mitversicherung von Ehepartnern halten wir fÃ¼r vÃ¶llig falsch. Sie gehÃ¶rt zum Fundament des Solidarprinzips, denn die Mitversicherung entlastet vor allem Menschen in den unteren und mittleren Einkommen." Die Abschaffung wÃ¼rde genau diese Familien besonders belasten, so Engelmeier, denn auch die Ausnahme bei Kindern bis unter sieben Jahren stelle nicht mehr als eine Abfederung dar.



VÃ¶llig unverstÃ¤ndlich und "gesellschaftlich mehr als bedenklich finden wir darÃ¼ber hinaus die angedachte VerkÃ¼rzung des Krankengeldes", sagte Engelmeier. Diese sei hÃ¶chst unsolidarisch. "WÃ¤hrend privat Versicherte und Beamte weiter hohe Summen erhalten sollen, wird bei Kassenpatienten gespart." Der SoVD erwarte von der Bundesregierung, dass sie in der Kabinettssitzung am Mittwoch noch die Notbremse ziehe.



Engelmeier kritisierte darÃ¼ber hinaus die RentenplÃ¤ne von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU): "Der Bundeskanzler muss aufhÃ¶ren, die gesetzliche Rente weiter zu schwÃ¤chen, indem er sie schlechtredet. Denn das macht Millionen Menschen Angst. Die gesetzliche Rente ist deutlich besser als ihr Ruf und insbesondere, als die Versicherungswirtschaft sie darstellt."



Es sei vÃ¶llig indiskutabel, dass der Bundeskanzler der Arbeit der Alterssicherungskommission vorweggreife, so Engelmeier. "Aus unserer Sicht darf es nicht passieren, dass ein Pflichtversicherungssystem nur noch die Basis abdeckt und auf den deutlich risikoreicheren Kapitalmarkt fÃ¼r die Alterssicherung in Deutschland stÃ¤rker als bisher zurÃ¼ckgegriffen werden soll."



Die gesetzliche Rente stelle fÃ¼r Millionen die wichtigste oder gar einzige Altersvorsorge dar, sagte Engelmeier den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "Und so wird es auch bleiben, solange Millionen aufgrund steigender Lebenshaltungskosten am Ende des Monats keinen Euro mehr Ã¼brig haben, um privat vorzusorgen. Auch wenn es Reformbedarf gibt, haben wir mit der gesetzlichen Rentenversicherung ein gutes, stabiles und bewÃ¤hrtes Alterssicherungssystem in Deutschland." Die gesetzliche Rente mÃ¼sse gezielt gestÃ¤rkt werden. "DafÃ¼r ist vor allem der Arbeitsmarkt entscheidend, aber auch die Anhebung des Rentenniveaus auf perspektivisch 53 Prozent."



Merz hatte am Montag beim Jahresempfang des Bankenverbandes gesagt, die gesetzliche Rentenversicherung allein werde kÃ¼nftig allenfalls noch die Basisabsicherung fÃ¼r das Alter sein. UnterstÃ¼tzung bekam er aus seiner Partei. Bei der Bundestagung der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA) am Samstag in Marburg rÃ¼ckte Merz nicht von seiner Ã„uÃŸerung ab, machte aber deutlich, wie er sie gemeint hatte.



Die gesetzliche Altersvorsorge bleibe Basis fÃ¼r das Rentensystem, er wolle sie auch nicht einschrÃ¤nken, sagte Merz. Man dÃ¼rfe aber nicht mehr nur Ã¼ber Haltelinien bei der gesetzlichen Rente sprechen, sondern mÃ¼sse alle drei SÃ¤ulen - gesetzlich, betrieblich und privat - in den Blick nehmen und in ein neues VerhÃ¤ltnis zueinander setzen.

