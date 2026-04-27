Haushaltsberatung: Middelberg fordert "mehr Ehrgeiz beim Sparen"

Mathias Middelberg (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Vor der Vorstellung der Eckwerte fÃ¼r den Bundeshaushalt 2027 hat Unionsfraktionsvize Mathias Middelberg (CDU) "mehr Ehrgeiz beim Sparen" angemahnt und dafÃ¼r konkrete VorschlÃ¤ge gemacht.



Im Haushalt 2027 fehlten mehr als 20 Milliarden Euro, fÃ¼r die folgenden Jahre seien HaushaltslÃ¶cher von mehr als 60 Milliarden Euro zu erwarten. "Auch die anstehende Steuerreform dÃ¼rfen wir nicht nur durch Umbuchungen finanzieren. Ehrliche und echte Sparanstrengungen sind deshalb nÃ¶tig", sagte Middelberg der "Neuen OsnabrÃ¼cker Zeitung" (noz).



Er schlÃ¤gt vor, nicht nur in den Ministerien acht Prozent des Personals einzusparen, wie im Koalitionsvertrag vereinbart, sondern auch bei allen gefÃ¶rderten Einrichtungen. "Wenn wir in der Spitze der Bundesverwaltung richtigerweise in dieser Wahlperiode acht Prozent Personal einsparen, dann muss dasselbe auch in allen Einrichtungen geleistet werden, die der Bund fÃ¶rdert." Der Bund finanziere eine "riesige Zahl von Instituten, Stiftungen und Zentren fÃ¼r x-beliebige Themen". "Manche BetÃ¤tigungs- und FÃ¶rderzwecke dÃ¼rften sich lÃ¤ngst erledigt haben, andere liegen gar nicht in der ZustÃ¤ndigkeit des Bundes. Es traut sich nur niemand, solche Einrichtungen aufzulÃ¶sen. Jedenfalls der Umfang der FÃ¶rderung muss jetzt massiv reduziert werden", fordert Middelberg.



Auch bei den Subventionen sieht Middelberg erhebliches KÃ¼rzungspotenzial. "Diese sind allein in den vergangenen sieben Jahren von 8,3 Milliarden auf 59,5 Milliarden Euro gestiegen - um mehr als 600 Prozent", so Middelberg. Die sogenannten Finanzhilfen umfassen etwa MaÃŸnahmen zum Klimaschutz, zur Dekarbonisierung des Verkehrs und GebÃ¤udebestands, zum Wasserstoffhochlauf oder fÃ¼r den sozialen Wohnungsbau. "Die meisten dieser Finanzhilfen sind grundsÃ¤tzlich sinnvoll", sagte Middelberg. "Aber ob diese Gelder die Ziele erreichen und ob die Zielerreichung nicht auch mit weniger Mitteln genauso effizient oder vielleicht sogar effizienter erreichbar wÃ¤re, wird zu wenig Ã¼berprÃ¼ft." Ein schrittweiser Abbau von FÃ¶rderraten und FÃ¶rdervolumen wÃ¤re "kein Verlust", sondern kÃ¶nne den "Wettbewerb um effizientere LÃ¶sungen" befÃ¶rdern, meint der CDU-Politiker.



Die Eckwerte fÃ¼r den Bundeshaushalt 2027 will Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) am Mittwoch im Kabinett beschlieÃŸen. AnschlieÃŸend geht der Haushaltsplan in die parlamentarische Beratung. Im November entscheidet der Bundestag abschlieÃŸend Ã¼ber die Ausgaben fÃ¼r 2027.

