Lifestyle

Haushaltsberatung: Middelberg fordert "mehr Ehrgeiz beim Sparen"

  • dts - 27. April 2026
Bild vergrößern: Haushaltsberatung: Middelberg fordert mehr Ehrgeiz beim Sparen
Mathias Middelberg (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Vor der Vorstellung der Eckwerte fÃ¼r den Bundeshaushalt 2027 hat Unionsfraktionsvize Mathias Middelberg (CDU) "mehr Ehrgeiz beim Sparen" angemahnt und dafÃ¼r konkrete VorschlÃ¤ge gemacht.

Im Haushalt 2027 fehlten mehr als 20 Milliarden Euro, fÃ¼r die folgenden Jahre seien HaushaltslÃ¶cher von mehr als 60 Milliarden Euro zu erwarten. "Auch die anstehende Steuerreform dÃ¼rfen wir nicht nur durch Umbuchungen finanzieren. Ehrliche und echte Sparanstrengungen sind deshalb nÃ¶tig", sagte Middelberg der "Neuen OsnabrÃ¼cker Zeitung" (noz).

Er schlÃ¤gt vor, nicht nur in den Ministerien acht Prozent des Personals einzusparen, wie im Koalitionsvertrag vereinbart, sondern auch bei allen gefÃ¶rderten Einrichtungen. "Wenn wir in der Spitze der Bundesverwaltung richtigerweise in dieser Wahlperiode acht Prozent Personal einsparen, dann muss dasselbe auch in allen Einrichtungen geleistet werden, die der Bund fÃ¶rdert." Der Bund finanziere eine "riesige Zahl von Instituten, Stiftungen und Zentren fÃ¼r x-beliebige Themen". "Manche BetÃ¤tigungs- und FÃ¶rderzwecke dÃ¼rften sich lÃ¤ngst erledigt haben, andere liegen gar nicht in der ZustÃ¤ndigkeit des Bundes. Es traut sich nur niemand, solche Einrichtungen aufzulÃ¶sen. Jedenfalls der Umfang der FÃ¶rderung muss jetzt massiv reduziert werden", fordert Middelberg.

Auch bei den Subventionen sieht Middelberg erhebliches KÃ¼rzungspotenzial. "Diese sind allein in den vergangenen sieben Jahren von 8,3 Milliarden auf 59,5 Milliarden Euro gestiegen - um mehr als 600 Prozent", so Middelberg. Die sogenannten Finanzhilfen umfassen etwa MaÃŸnahmen zum Klimaschutz, zur Dekarbonisierung des Verkehrs und GebÃ¤udebestands, zum Wasserstoffhochlauf oder fÃ¼r den sozialen Wohnungsbau. "Die meisten dieser Finanzhilfen sind grundsÃ¤tzlich sinnvoll", sagte Middelberg. "Aber ob diese Gelder die Ziele erreichen und ob die Zielerreichung nicht auch mit weniger Mitteln genauso effizient oder vielleicht sogar effizienter erreichbar wÃ¤re, wird zu wenig Ã¼berprÃ¼ft." Ein schrittweiser Abbau von FÃ¶rderraten und FÃ¶rdervolumen wÃ¤re "kein Verlust", sondern kÃ¶nne den "Wettbewerb um effizientere LÃ¶sungen" befÃ¶rdern, meint der CDU-Politiker.

Die Eckwerte fÃ¼r den Bundeshaushalt 2027 will Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) am Mittwoch im Kabinett beschlieÃŸen. AnschlieÃŸend geht der Haushaltsplan in die parlamentarische Beratung. Im November entscheidet der Bundestag abschlieÃŸend Ã¼ber die Ausgaben fÃ¼r 2027.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Caritas kritisiert Warkens Plan zur Gesundheitsreform
    Caritas kritisiert Warkens Plan zur Gesundheitsreform

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In der Debatte um die Gesundheitsreform und vor dem Treffen des Bundeskabinetts am Mittwoch erhÃ¤lt Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU)

    Mehr
    Klinikreform: Sozialverband Deutschland verlangt Nachbesserungen
    Klinikreform: Sozialverband Deutschland verlangt Nachbesserungen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In der Debatte um die Gesundheitsreform und vor dem Treffen des Bundeskabinetts am Mittwoch kritisiert der Sozialverband Deutschland (SoVD) die

    Mehr
    Union fÃ¼r EinschrÃ¤nkung von Protesten im Regierungsviertel
    Union fÃ¼r EinschrÃ¤nkung von Protesten im Regierungsviertel

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts sich hÃ¤ufender Protestaktionen rund um Reichstag und Kanzleramt zeigt sich der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Union,

    Mehr
    Bahn-Chefin Palla sichert stabile Preise fÃ¼r ICE-Tickets fÃ¼r ein Jahr zu
    Bahn-Chefin Palla sichert stabile Preise fÃ¼r ICE-Tickets fÃ¼r ein Jahr zu
    Ã–konom Fratzscher fordert autofreie Sonntage und Tempolimit
    Ã–konom Fratzscher fordert autofreie Sonntage und Tempolimit
    Bahn-Chefin sagt stabile Preise fÃ¼r ICE-Tickets fÃ¼r ein Jahr zu
    Bahn-Chefin sagt stabile Preise fÃ¼r ICE-Tickets fÃ¼r ein Jahr zu
    Veto in Maine: Erstes Verbot in den USA fÃ¼r Bau von KI-Rechenzentren gescheitert
    Veto in Maine: Erstes Verbot in den USA fÃ¼r Bau von KI-Rechenzentren gescheitert
    Ex-US-PrÃ¤sident Obama verurteilt SchÃ¼sse am Rande von Dinner mit Trump
    Ex-US-PrÃ¤sident Obama verurteilt SchÃ¼sse am Rande von Dinner mit Trump
    Finanzminister plant hÃ¤rtere MaÃŸnahmen gegen Steuerhinterziehung
    Finanzminister plant hÃ¤rtere MaÃŸnahmen gegen Steuerhinterziehung
    Dobrindt will mit Big Data gegen Schwerkriminelle vorgehen
    Dobrindt will mit Big Data gegen Schwerkriminelle vorgehen
    Zahl der Kriegsdienstverweigerungen steigt rasant
    Zahl der Kriegsdienstverweigerungen steigt rasant
    Israelischer Soldat im SÃ¼dlibanon getÃ¶tet - Beirut meldet 14 Tote bei Angriffen
    Israelischer Soldat im SÃ¼dlibanon getÃ¶tet - Beirut meldet 14 Tote bei Angriffen
    Dritter deutlicher Anstieg in Folge: MilitÃ¤rausgaben in Deutschland steigen um 24 Prozent
    Dritter deutlicher Anstieg in Folge: MilitÃ¤rausgaben in Deutschland steigen um 24 Prozent

    Top Meldungen

    Karliczek: Preise fÃ¼r Flugtickets werden noch weiter steigen
    Karliczek: Preise fÃ¼r Flugtickets werden noch weiter steigen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die geplante Senkung der Luftverkehrssteuer zum 1. Juli wird laut der Vorsitzenden des Tourismusausschusses des Bundestages, Anja Karliczek

    Mehr
    Weniger BÃ¼rgergeld-EmpfÃ¤nger schaffen Sprung in regulÃ¤re Arbeit
    Weniger BÃ¼rgergeld-EmpfÃ¤nger schaffen Sprung in regulÃ¤re Arbeit

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - FÃ¼r BÃ¼rgergeld-EmpfÃ¤nger wird der Wechsel vom Minijob in regulÃ¤re BeschÃ¤ftigung offenbar zunehmend schwieriger. Das berichtet die "Bild" in

    Mehr
    Bundesumweltminister denkt Ã¼ber Haushaltsnotlage nach
    Bundesumweltminister denkt Ã¼ber Haushaltsnotlage nach

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) schlieÃŸt wegen der aktuellen Energiekrise eine Haushaltsnotlage nicht aus. "Wir mÃ¼ssen auf Sicht

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts