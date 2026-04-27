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Dritter deutlicher Anstieg in Folge: MilitÃ¤rausgaben in Deutschland steigen um 24 Prozent

  • AFP - 27. April 2026, 00:08 Uhr
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Bundeswehr-Soldaten in Norwegen
Bild: AFP

Deutschlands RÃ¼stungsausgaben sind im vergangenen Jahr um mehr als ein FÃ¼nftel in die HÃ¶he geschnellt. Die Ausgaben beliefen sich auf 114 Milliarden Dollar (97 Milliarden Euro). Deutschland hatte damit 2025 die viertgrÃ¶ÃŸten MilitÃ¤rausgaben der Welt.

Deutschlands RÃ¼stungsausgaben sind im vergangenen Jahr um mehr als ein FÃ¼nftel in die HÃ¶he geschnellt. Die Bundesrepublik gab 2025 insgesamt 24 Prozent mehr fÃ¼r RÃ¼stung aus als im Vorjahr, wie aus dem am Montag verÃ¶ffentlichten Bericht des Internationalen Stockholmer Friedensforschungsinstituts (Sipri) hervorgeht. Die Ausgaben beliefen sich demnach auf 97 Milliarden Euro. Es war das dritte Jahr mit einem zweistelligen prozentualen Anstieg der Ausgaben in Deutschland in Folge. Deutschland hatte damit 2025 die viertgrÃ¶ÃŸten RÃ¼stungsausgaben der Welt.

Global betrachtet stiegen die RÃ¼stungsausgaben im vergangenen Jahr um 2,9 Prozent auf 2,887 Billionen Dollar. Der Anstieg fiel damit deutlich geringer aus als im Vorjahr, als das Plus bei 9,7 Prozent lag. Dies ist dem Bericht zufolge jedoch vor allem auf einen RÃ¼ckgang der US-RÃ¼stungsausgaben insbesondere mit Blick auf ausbleibende neue Ukraine-UnterstÃ¼tzung zurÃ¼ckzufÃ¼hren. AuÃŸerhalb der USA stiegen die Ausgaben demnach um 9,2 Prozent.

Die Vereinigten Staaten fÃ¼hrten die weltweite Rangliste der LÃ¤nder mit den hÃ¶chsten Verteidigungsausgaben 2025 dennoch weiter mit groÃŸem Abstand an. Es folgen China und Russland; Deutschland landet auf dem vierten Platz.

"Die weltweiten RÃ¼stungsausgaben stiegen 2025 erneut, da die Staaten auf ein weiteres Jahr mit Kriegen, Unsicherheit und geopolitischer UmbrÃ¼che mit groÃŸangelegten AufrÃ¼stungsprogrammen reagierten", erklÃ¤rte Sipri-Forscher Xiao Liang. Angesichts der Vielzahl aktueller Krisen und der langfristigen MilitÃ¤rziele vieler Staaten werde sich der Anstieg wahrscheinlich auch 2026 und darÃ¼ber hinaus fortsetzen.

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