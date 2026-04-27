Union fÃ¼r EinschrÃ¤nkung von Protesten im Regierungsviertel

Polizeiabsperrung vor dem Bundeskanzleramt (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts sich hÃ¤ufender Protestaktionen rund um Reichstag und Kanzleramt zeigt sich der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Union, GÃ¼nter Krings (CDU), offen fÃ¼r eine Bannmeile im Berliner Regierungsviertel.



Krings sagte der "Rheinischen Post" (Montag), Demonstrationen mÃ¼ssten weiterhin in Sichtweite der politischen Adressaten mÃ¶glich bleiben. "Aber der Staat darf klare Grenzen ziehen, wo gezielte StÃ¶rungen, Blockaden oder EinschÃ¼chterung die Arbeit von Parlament und Regierung beeintrÃ¤chtigen."



Angesichts zunehmend aggressiver Protestformen stelle sich die Frage, ob der gegenwÃ¤rtige Schutz ausreiche. "Ich halte es deshalb fÃ¼r richtig, Ã¼ber strenge Anforderungen und eine Erweiterung der Schutzbereiche nachzudenken", so der Rechtspolitiker.



Bislang gibt es im Berliner Regierungsviertel keine Bannmeile, sondern lediglich befriedete Bezirke. Damit sind Ã¶ffentliche Versammlungen grundsÃ¤tzlich zugelassen, sofern sie die TÃ¤tigkeit der Verfassungsorgane nicht stÃ¶ren, was fÃ¼r die sitzungsfreie Zeit des Bundestages generell angenommen wird. Wie die "Rheinische Post" weiter berichtet, wurde unlÃ¤ngst auch regierungsintern Ã¼ber eine Bannmeile diskutiert.

