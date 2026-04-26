Politik

Wichtiger Senator gibt Widerstand gegen Trumps Fed-Kandidaten auf

  • AFP - 26. April 2026, 21:52 Uhr
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Kevin Warsh
Bild: AFP

Im Ringen um den von US-PrÃ¤sident Donald Trump nominierten Kandidaten fÃ¼r die Leitung der US-Notenbank (Fed), Kevin Warsh, hat der womÃ¶glich entscheidende Senator seinen Widerstand aufgegeben. Der Republikaner Thom Tillis erklÃ¤rte, er werde Warsh unterstÃ¼tzen.

Im Ringen um den von US-PrÃ¤sident Donald Trump nominierten Kandidaten fÃ¼r die Leitung der US-Notenbank (Fed), Kevin Warsh, hat der womÃ¶glich entscheidende Senator seinen Widerstand aufgegeben. Der Republikaner Thom Tillis erklÃ¤rte am Sonntag, er werde Warsh unterstÃ¼tzen. Zur BegrÃ¼ndung verwies er darauf, dass seine Forderung nach Einstellung der Ermittlungen gegen den derzeitigen Fed-Chef Jerome Powell erfÃ¼llt sei.

"Die strafrechtlichen Ermittlungen der US-Staatsanwaltschaft gegen den Vorsitzenden Powell stellten eine ernsthafte Bedrohung fÃ¼r die UnabhÃ¤ngigkeit der Fed dar und mussten beendet werden, bevor ich die BestÃ¤tigung von Kevin Warsh unterstÃ¼tzen konnte", erklÃ¤rte Tillis in Onlinediensten. Da die Ermittlungen nun eingestellt seien, werde er den "hervorragenden Kandidaten" Warsh unterstÃ¼tzen.Â 

Tillis' Stimme ist im Prozedere im Senat zur Ernennung des Powell-Nachfolgers ausschlaggebend. Ohne sein Ja kann Trumps Wunschkandidat Warsh in der Kongresskammer nicht bestÃ¤tigt werden.

Die US-Justiz hatte am Freitag ihre strafrechtlichen Ermittlungen gegen den jetzigen Notenbankchef Powell eingestellt, dessen Amtszeit regulÃ¤r am 15. Mai endet. Trump hatte den 73-JÃ¤hrigen immer wieder hart attackiert und unter anderem als "Schwachkopf" und "Verlierer" beschimpft. Grund war, dass der Fed-Chef nach Ansicht Trumps bei Leitzinssenkungen zu zÃ¶gerlich war.Â 

MutmaÃŸlich auf Trumps Initiative hin hatten die JustizbehÃ¶rden strafrechtliche Ermittlungen gegen Powell wegen angeblich massiv Ã¼berhÃ¶hter Kosten bei der Renovierung der Fed-Zentrale in Washington aufgenommen. Diese wurden am Freitag eingestellt, stattdessen soll eine interne AufsichtsbehÃ¶rde die Renovierungskosten Ã¼berprÃ¼fen.

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