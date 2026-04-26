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Charles III. "erleichtert" Ã¼ber Trumps Unversehrtheit - USA-Besuch startet planmÃ¤ÃŸig

  • AFP - 26. April 2026, 20:48 Uhr
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Charles III. (l.) und Trump im September
Bild: AFP

Der britische KÃ¶nig Charles III. hat sich kurz vor seinem geplanten Staatsbesuch in den USA 'sehr erleichtert' gezeigt, dass US-PrÃ¤sident Donald Trump bei den SchÃ¼ssen wÃ¤hrend des traditionellen Korrespondenten-Dinners in Washington unverletzt geblieben ist.

Der britische KÃ¶nig Charles III. hat sich kurz vor seinem geplanten Staatsbesuch in den USA "sehr erleichtert" darÃ¼ber gezeigt, dass US-PrÃ¤sident Donald Trump bei den SchÃ¼ssen am Rande des traditionellen Korrespondenten-Dinners in Washington unverletzt geblieben ist. Die am Montag startende Reise des Monarchen in die US-Hauptstadt werde wie geplant stattfinden, erklÃ¤rte der Buckingham-Palast am Sonntagabend.Â 

Wenige Stunden zuvor hatte es noch geheiÃŸen, der Palast berate mit der US-Seite darÃ¼ber, "inwieweit die Ereignisse vom Samstagabend die operative Planung des Besuchs beeinflussen kÃ¶nnten". Dies hatte Spekulationen geweckt, dass die Reise von Charles und KÃ¶nigin Camilla verschoben werden kÃ¶nnte.

Am Abend gab der Palast jedoch Entwarnung - der Staatsbesuch werde wie geplant stattfinden. "Der KÃ¶nig und die KÃ¶nigin sind allen sehr dankbar, die mit Hochdruck daran gearbeitet haben, dies zu gewÃ¤hrleisten", hieÃŸ es. Das Monarchen-Paar freue sich, "dass der Besuch morgen beginnt".

Am Rande des traditionellen Korrespondenten-Dinners in Washington war es am Samstagabend zu einem Schusswaffenvorfall gekommen. Trump und seine Frau Melania blieben ebenso wie alle Ã¼brigen GÃ¤ste unverletzt, der mutmaÃŸliche TÃ¤ter wurde Ã¼berwÃ¤ltigt und festgenommen.Â 

Charles und seine Frau Camilla reisen am Montag zu einem mehrtÃ¤gigen Staatsbesuch nach Washington. Trump will das KÃ¶nigspaar dabei im WeiÃŸen Haus empfangen und mit einem Staatsbankett ehren. Am Dienstag soll Charles eine Rede vor dem US-Kongress halten.

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