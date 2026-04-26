Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der ehemalige Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) warnt vor dem Sparpaket seiner Nachfolgerin Nina Warken (CDU). Er befÃ¼rchte, dass die Reform die Lage fÃ¼r gering verdienende gesetzlich Versicherte verschÃ¤rfe, sagte Lauterbach dem "Spiegel".
Warkens Gesetzentwurf sieht Einsparungen im Gesundheitssystem in HÃ¶he von knapp 20 Milliarden Euro vor. Das Sparpaket soll weitere Beitragssteigerungen verhindern und Ende April vom Kabinett beschlossen werden.
Lauterbach sieht mÃ¶gliche KÃ¼rzungen bei den Vorbeugeleistungen der Kassen kritisch. Zudem warnte er, der eine oder andere kÃ¶nnte auf nÃ¶tige Behandlungen verzichten, wenn die Zuzahlungen steigen. "Was aber noch gravierender ist: Wenn die Budgets fÃ¼r Ã„rzte gedeckelt werden, ist die Gefahr groÃŸ, dass Mediziner ihre Sprechstunden fÃ¼r gesetzlich Versicherte verknappen und sich noch stÃ¤rker auf Privatversicherte konzentrieren", sagte Lauterbach. "Ich sehe die Gefahr, dass sich die Zweiklassenmedizin verschÃ¤rft."
Eine Kostenbegrenzung sei zwar richtig, so der Sozialdemokrat. "Sie muss aber mit einer Termingarantie bei den FachÃ¤rzten kombiniert werden, damit die gesetzlich Versicherten nicht benachteiligt werden."
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Ex-Gesundheitsminister Lauterbach kritisiert Warkens Sparpaket
- dts - 26. April 2026, 14:41 Uhr
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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der ehemalige Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) warnt vor dem Sparpaket seiner Nachfolgerin Nina Warken (CDU). Er befÃ¼rchte, dass die Reform die Lage fÃ¼r gering verdienende gesetzlich Versicherte verschÃ¤rfe, sagte Lauterbach dem "Spiegel".
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