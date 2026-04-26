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GrÃ¼ne legen Gegenkonzept zu Warkens Gesundheitsreform vor

  • dts - 26. April 2026
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Katharina DrÃ¶ge und Britta HaÃŸelmann (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Wenige Tage vor dem geplanten Kabinettsbeschluss zur Krankenkassen-Reform legen die GrÃ¼nen im Bundestag ein Gegenkonzept zum Entwurf von Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) vor, mit dem die BeitrÃ¤ge nicht nur stabil gehalten, sondern bereits zu Beginn des kommenden Jahres um zwei Prozentpunkte gesenkt werden sollen.

Das berichten die Zeitungen der Funke-Mediengruppe am Sonntag auf ihren Online-Portalen. "Eine Senkung um zwei Prozentpunkte wÃ¼rde BeschÃ¤ftigte im mittleren Einkommensbereich um rund 420 Euro im Jahr entlasten. Bei BeschÃ¤ftigten an der Beitragsbemessungsgrenze lÃ¤ge diese Entlastung sogar bei gut 700 Euro pro Jahr", heiÃŸt es in dem Konzept. Zugleich wÃ¼rden Betriebe im Umfang von jÃ¤hrlich 15 Milliarden Euro entlastet.

Konkret dringen die GrÃ¼nen unter anderem darauf, die Krankenversicherung von BÃ¼rgergeldbeziehern aus dem Staatshaushalt zu finanzieren, einen hÃ¶heren Herstellerrabatt bei Arzneimitteln durchzusetzen und die Ausgaben der Gesetzlichen Krankenversicherung konsequent an die Entwicklung der Einnahmen zu knÃ¼pfen.

Die GrÃ¼nen-Bundestagsfraktion kommt am Dienstag zu einer Klausurtagung in Leipzig zusammen und will das Konzept dort formal beschlieÃŸen. Am Mittwoch soll das Bundeskabinett den Entwurf aus dem Warken-Ministerium auf den Weg bringen. Die Ministerin will die Gesetzliche Krankenversicherung 2027 um knapp 20 Milliarden Euro entlasten. Die GrÃ¼nen verweisen jedoch darauf, dass die Finanzkommission Gesundheit ein Einsparvolumen in HÃ¶he von 42 Milliarden Euro identifiziert hatte. Wenn einzelne MaÃŸnahmen abgeschwÃ¤cht wÃ¼rden, mÃ¼ssten andere umso konsequenter umgesetzt werden.

GrÃ¼nen-Fraktionschefin Britta HaÃŸelmann sagte den Funke-Zeitungen, der Vorschlag der Gesundheitsministerin habe "eine absolute Schieflage". Dabei lieÃŸen sich zugleich die Gesundheit stÃ¤rken und die KassenbeitrÃ¤ge fÃ¼r alle senken. Mit Blick auf die Regierung ergÃ¤nzte HaÃŸelmann: "Sie beruft eine Reformkommission ein, nimmt deren VorschlÃ¤ge wohlwollend entgegen - und hÃ¤lt sich dann nicht daran."

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