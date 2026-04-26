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SPD-GeneralsekretÃ¤r fordert stÃ¤rke Belastung der Pharmakonzerne

  • dts - 26. April 2026
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Tim KlÃ¼ssendorf (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Kurz vor dem geplanten Kabinettsbeschluss zur Krankenkassen-Reform verlangt SPD-GeneralsekretÃ¤r Tim KlÃ¼ssendorf eine stÃ¤rkere Belastung der Pharmakonzerne. "Ein groÃŸer Hebel liegt bei den Arzneimitteln", sagte KlÃ¼ssendorf den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Sonntagausgaben).

Deutschland habe die hÃ¶chsten Arzneimittelausgaben pro Kopf in Europa. "Der Entwurf muss daher ganz erheblich bei den Arzneimittelpreisen ansetzen und die Preisgestaltung der Pharmakonzerne klar begrenzen, statt die Rechnung bei Familien und Beitragszahlenden abzuladen."

Auch die Pharmakonzerne mÃ¼ssten ihren gerechten Beitrag leisten. Versorgungssicherheit in der Gesundheit sei eine gemeinsame Aufgabe von Staat und Industrie, mahnte KlÃ¼ssendorf. Sie dÃ¼rfe nicht Ã¼ber hÃ¶here BeitrÃ¤ge und Zuzahlungen finanziert werden.

"Der bisherige Entwurf hat eine Schieflage", kritisierte KlÃ¼ssendorf. Er verlagere zu viel Belastung auf die Menschen, die jeden Monat bereits hohe BeitrÃ¤ge zahlten. HÃ¶here Zuzahlungen, Einschnitte bei Leistungen und Druck auf das Krankengeld wÃ¼rden, so KlÃ¼ssendorf, genau die treffen, die das System heute schon trÃ¼gen. Familien mÃ¼ssten dabei besonders geschÃ¼tzt sein. "Niemand soll am Monatsende Ã¼berlegen mÃ¼ssen, ob das Rezept jetzt eingelÃ¶st wird oder erst nÃ¤chste Woche oder ob der nÃ¤chste Arztbesuch wieder aufgeschoben wird."

Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) hatte sich zuletzt offen fÃ¼r Ã„nderungen am Sparpaket fÃ¼r die Gesundheitsausgaben gezeigt. Das Gesamtvolumen des Pakets mÃ¼sse aber erhalten bleiben. Sei das gewÃ¤hrleistet, sei sie offen fÃ¼r andere VorschlÃ¤ge.

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