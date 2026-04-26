Lifestyle

Mehrheit sorgt sich um den Wal in der Ostsee

  • dts - 26. April 2026
Bild vergrößern: Mehrheit sorgt sich um den Wal in der Ostsee
Eine Boje im Meer (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Mehr als die HÃ¤lfte der Deutschen nimmt Anteil am Schicksal des an der OstseekÃ¼ste gestrandeten Buckelwals. In einer Insa-Umfrage fÃ¼r die "Bild am Sonntag" gaben 53 Prozent der Befragten an, sie sorgten sich um das Tier. 36 Prozent sagten, das sei nicht der Fall. Elf Prozent machten keine Angabe.

Bei der Frage nach dem Umgang mit dem Wal spricht sich allerdings nur eine relative Mehrheit fÃ¼r weitere Rettungsversuche aus. 45 Prozent der Befragten befÃ¼rworten zusÃ¤tzliche MaÃŸnahmen, um das Tier zu retten. 37 Prozent sind dagegen und meinen, man solle nicht eingreifen und den Wal natÃ¼rlich sterben lassen. FÃ¼nf Prozent plÃ¤dieren dafÃ¼r, das Tier zu tÃ¶ten, etwa durch eine Sprengung. 13 Prozent Ã¤uÃŸerten sich nicht.

Ein Denkmal fÃ¼r den Wal stÃ¶ÃŸt in der BevÃ¶lkerung mehrheitlich auf Ablehnung. 45 Prozent fÃ¤nden ein solches Monument schlecht, 28 Prozent gut, 27 Prozent machten keine Angabe. Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus (SPD) hatte ein Mahnmal fÃ¼r Timmy ins Spiel gebracht.

Umstritten ist der Umfrage zufolge das Auftreten von Umweltminister Backhaus in der Wal-Krise. 24 Prozent bewerten sein Vorgehen als gut, 34 Prozent als schlecht. 42 Prozent Ã¤uÃŸerten sich dazu nicht.

FÃ¼r die Befragung fÃ¼r "Bild am Sonntag" hatte das Meinungsforschungsinstitut Insa 1.005 Personen im Zeitraum vom 23. April bis zum 24. April 2026 befragt.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Sven Schulze warnt vor GefÃ¤hrdung des gesellschaftlichen Friedens
    Sven Schulze warnt vor GefÃ¤hrdung des gesellschaftlichen Friedens

    Magdeburg (dts Nachrichtenagentur) - Sachsen-Anhalts MinisterprÃ¤sident Sven Schulze (CDU) hat sich kritisch zu den Aussagen von Bundeskanzler Friedrich Merz zur Rentenreform

    Mehr
    Warken stellt sinkende KrankenkassenbeitrÃ¤ge in Aussicht
    Warken stellt sinkende KrankenkassenbeitrÃ¤ge in Aussicht

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Gesetzlich Versicherte kÃ¶nnen nach den ReformplÃ¤nen von Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) auf sinkende ZusatzbeitrÃ¤ge hoffen.

    Mehr
    Trump lÃ¤sst berÃ¼hmtem Becken am Lincoln Memorial Schwimmbad-Bodenbelag verpassen
    Trump lÃ¤sst berÃ¼hmtem Becken am Lincoln Memorial Schwimmbad-Bodenbelag verpassen

    US-PrÃ¤sident Donald Trump lÃ¤sst dem berÃ¼hmten Reflecting Pool am Lincoln Memorial, einem Wasserbecken im Herzen von Washington, einen Schwimmbad-Bodenbelag verpassen. Arbeiter

    Mehr
    Bahn-Chefin sagt stabile Preise fÃ¼r ICE-Tickets fÃ¼r ein Jahr zu
    Bahn-Chefin sagt stabile Preise fÃ¼r ICE-Tickets fÃ¼r ein Jahr zu
    Veto in Maine: Erstes Verbot in den USA fÃ¼r Bau von KI-Rechenzentren gescheitert
    Veto in Maine: Erstes Verbot in den USA fÃ¼r Bau von KI-Rechenzentren gescheitert
    Google will bis zu 40 Milliarden Dollar in KI-Firma Anthropic investieren
    Google will bis zu 40 Milliarden Dollar in KI-Firma Anthropic investieren
    US-StaatsanwÃ¤ltin stellt Ermittlungen gegen Notenbankchef Powell ein
    US-StaatsanwÃ¤ltin stellt Ermittlungen gegen Notenbankchef Powell ein
    Bahn-Chefin garantiert stabile Ticketpreise fÃ¼r zwÃ¶lf Monate
    Bahn-Chefin garantiert stabile Ticketpreise fÃ¼r zwÃ¶lf Monate
    Umfrage: 82 Prozent glauben nicht an ausreichende Rente im Alter
    Umfrage: 82 Prozent glauben nicht an ausreichende Rente im Alter
    Gesundheitsministerin stellt Zahl der Krankenkassen infrage
    Gesundheitsministerin stellt Zahl der Krankenkassen infrage
    Nach befremdlicher Rede: AfD NRW schlieÃŸt umstrittenes Mitglied Eichwald aus
    Nach befremdlicher Rede: AfD NRW schlieÃŸt umstrittenes Mitglied Eichwald aus
    Staatsmedien: Irans AuÃŸenminister plant erneute Reise nach Islamabad
    Staatsmedien: Irans AuÃŸenminister plant erneute Reise nach Islamabad
    2. Bundesliga: Elversberg und Darmstadt veranstalten Torfestival
    2. Bundesliga: Elversberg und Darmstadt veranstalten Torfestival

    Top Meldungen

    Tschernobyl-SchutzhÃ¼lle: Reparatur kostet 500 Millionen Euro
    Tschernobyl-SchutzhÃ¼lle: Reparatur kostet 500 Millionen Euro

    London (dts Nachrichtenagentur) - Die Reparatur der beschÃ¤digten SchutzhÃ¼lle Ã¼ber dem havarierten Atomreaktor von Tschernobyl wird nach EinschÃ¤tzung der EuropÃ¤ischen Bank

    Mehr
    BYD-Vizechefin nennt geplante Local-Content-Quote der EU
    BYD-Vizechefin nennt geplante Local-Content-Quote der EU "verrÃ¼ckt"

    Shenzhen (dts Nachrichtenagentur) - Die Vizechefin des chinesischen Elektroautoherstellers BYD, Stella Li, hat die geplante Local-Content-Quote der EuropÃ¤ischen Union scharf

    Mehr
    Bosch-Chef lobt Arbeitsmoral in Deutschland
    Bosch-Chef lobt Arbeitsmoral in Deutschland

    Gerlingen (dts Nachrichtenagentur) - Bosch-Chef Stefan Hartung hat die Menschen in Deutschland gegen den Vorwurf verteidigt, sie wÃ¼rden zu wenig arbeiten. "Arbeit muss sich

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts