Mehrheit sorgt sich um den Wal in der Ostsee

Eine Boje im Meer (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Mehr als die HÃ¤lfte der Deutschen nimmt Anteil am Schicksal des an der OstseekÃ¼ste gestrandeten Buckelwals. In einer Insa-Umfrage fÃ¼r die "Bild am Sonntag" gaben 53 Prozent der Befragten an, sie sorgten sich um das Tier. 36 Prozent sagten, das sei nicht der Fall. Elf Prozent machten keine Angabe.



Bei der Frage nach dem Umgang mit dem Wal spricht sich allerdings nur eine relative Mehrheit fÃ¼r weitere Rettungsversuche aus. 45 Prozent der Befragten befÃ¼rworten zusÃ¤tzliche MaÃŸnahmen, um das Tier zu retten. 37 Prozent sind dagegen und meinen, man solle nicht eingreifen und den Wal natÃ¼rlich sterben lassen. FÃ¼nf Prozent plÃ¤dieren dafÃ¼r, das Tier zu tÃ¶ten, etwa durch eine Sprengung. 13 Prozent Ã¤uÃŸerten sich nicht.



Ein Denkmal fÃ¼r den Wal stÃ¶ÃŸt in der BevÃ¶lkerung mehrheitlich auf Ablehnung. 45 Prozent fÃ¤nden ein solches Monument schlecht, 28 Prozent gut, 27 Prozent machten keine Angabe. Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus (SPD) hatte ein Mahnmal fÃ¼r Timmy ins Spiel gebracht.



Umstritten ist der Umfrage zufolge das Auftreten von Umweltminister Backhaus in der Wal-Krise. 24 Prozent bewerten sein Vorgehen als gut, 34 Prozent als schlecht. 42 Prozent Ã¤uÃŸerten sich dazu nicht.



FÃ¼r die Befragung fÃ¼r "Bild am Sonntag" hatte das Meinungsforschungsinstitut Insa 1.005 Personen im Zeitraum vom 23. April bis zum 24. April 2026 befragt.

