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Sven Schulze warnt vor GefÃ¤hrdung des gesellschaftlichen Friedens

  • dts - 26. April 2026, 00:01 Uhr
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Sven Schulze (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Magdeburg (dts Nachrichtenagentur) - Sachsen-Anhalts MinisterprÃ¤sident Sven Schulze (CDU) hat sich kritisch zu den Aussagen von Bundeskanzler Friedrich Merz zur Rentenreform geÃ¤uÃŸert. "In Ostdeutschland ist die Rente nicht die Basisabsicherung, sondern oft die einzige Basis fÃ¼r ein Altern in WÃ¼rde", sagte er dem "Stern".

Eine auskÃ¶mmliche Rente sei "existenziell wichtig" fÃ¼r die Menschen und "den gesellschaftlichen Frieden" im Land, sagte der MinisterprÃ¤sident. Seine Forderung: "Ich erwarte von der Rentenkommission, dass sie die besondere Situation in Sachsen-Anhalt und Ostdeutschland nicht nur zur Kenntnis nimmt, sondern auch bei ihren VorschlÃ¤gen berÃ¼cksichtigt."

Nicht nur, dass deutlich weniger Menschen in den neuen LÃ¤ndern Betriebsrente bezÃ¶gen: "Sie hatten auch das nicht das Geld, um in eine private Altersvorsorge einzuzahlen." DarÃ¼ber hinaus gebe es weniger VermÃ¶gen, Immobilien oder Erbschaften, um die Menschen gegen Altersarmut abzusichern.

Schulze verwies zudem auf die demografische Struktur seines Bundeslandes. "Wir reden Ã¼ber eine besonders groÃŸe BevÃ¶lkerungsgruppe in Sachsen-Anhalt", sagte er. "Der Altersdurchschnitt liegt hier mit gut 48 Jahren etwa 3,5 Jahre Ã¼ber dem Bundesdurchschnitt."

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