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Warken stellt sinkende KrankenkassenbeitrÃ¤ge in Aussicht

  • dts - 26. April 2026
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Nina Warken am 22.04.2026, via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Gesetzlich Versicherte kÃ¶nnen nach den ReformplÃ¤nen von Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) auf sinkende ZusatzbeitrÃ¤ge hoffen. "Auch das ist mÃ¶glich", sagte Warken der "Bild am Sonntag".

"Wenn wir tatsÃ¤chlich dieses groÃŸe Volumen einsparen, wenn wir tatsÃ¤chlich die LÃ¼cke fÃ¼r nÃ¤chstes Jahr schlieÃŸen, noch etwas Puffer haben - es kommt auch immer darauf an, wie sich die Konjunktur entwickelt -, dann wird es auch Kassen geben kÃ¶nnen, die ZusatzbeitrÃ¤ge senken."

Ziel ihrer Reform sei es insgesamt, die BeitragssÃ¤tze zu stabilisieren. "Die Reform bedeutet, dass wir in Zukunft stabile BeitragssÃ¤tze haben, dass nicht jedes Jahr automatisch der Zusatzbeitrag steigt", sagte Warken. Das bringe "Entlastung bei den ZusatzbeitrÃ¤gen und auch Planbarkeit fÃ¼r die Menschen, aber auch fÃ¼r die Unternehmen".

Und weiter: "Wenn wir das Paket so verabschieden, haben wir genug Geld, um die BeitrÃ¤ge auch stabil halten zu kÃ¶nnen." Bei der Finanzierung der KassenbeitrÃ¤ge fÃ¼r BÃ¼rgergeldempfÃ¤nger aus dem Bundeshaushalt drÃ¤ngt die Ministerin auf eine stÃ¤rkere Beteiligung des Bundes. "Wir mÃ¼ssen da zumindest einen Einstieg finden, wie der Bund sich in grÃ¶ÃŸerem Umfang an diesen Kosten beteiligt", sagte sie. Dies sei auch "eine Frage der Gerechtigkeit".

Ob es dazu kommt, ist noch offen. "Wir sind dazu noch in GesprÃ¤chen. Das ist noch nicht abschlieÃŸend geklÃ¤rt", so die Ministerin.

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