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Staatsmedien: Irans AuÃŸenminister plant erneute Reise nach Islamabad

  • AFP - 25. April 2026, 23:11 Uhr
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Araghtschi am Samstag mit Pakistans Premier Sharif
Bild: AFP

Einen Tag nach seiner Abreise aus Islambad will der iranische AuÃŸenminister Abbas Araghtschi laut einem Medienbericht in die pakistanische Hauptstadt zurÃ¼ckkehren, wo BemÃ¼hungen um erneute GesprÃ¤che mit US-Vertretern Ã¼ber ein Kriegsende laufen.

Einen Tag nach seiner Abreise aus Islambad will der iranische AuÃŸenminister Abbas Araghtschi laut einem Medienbericht in die pakistanische Hauptstadt zurÃ¼ckkehren, wo BemÃ¼hungen um erneute GesprÃ¤che mit US-Vertretern Ã¼ber ein Kriegsende laufen. Araghtschi werde nach einem Besuch im Oman erneut nach Islamabad fliegen, berichtete die iranische Nachrichtenagentur Irna am Samstag wenige Stunden nach dessen Abreise.

Mitglieder von Araghtschis Delegation seien nach Teheran zurÃ¼ckgekehrt, um "die notwendigen Anweisungen zu Themen im Zusammenhang mit einer Beendigung des Krieges" entgegenzunehmen, meldete Irna weiter. AnschlieÃŸend sollten sie am Sonntagabend in Islamabad erneut mit Araghtschi zusammentreffen.

Nach GesprÃ¤chen mit pakistanischen Regierungsvertretern war der iranische AuÃŸenminister am Samstag aus Islamabad abgereist. Daraufhin hatte US-PrÃ¤sident Donald Trump eine Reise seiner UnterhÃ¤ndler zu mÃ¶glichen neuen Verhandlungen in der pakistanischen Hauptstadt kurzfristig abgesagt.

Pakistan vermittelt in den BemÃ¼hungen um ein Ende des Iran-Kriegs und hatte vor rund zwei Wochen bereits GesprÃ¤che zwischen Vertretern Irans und der USA in Islamabad ausgerichtet, die jedoch ohne Ergebnis blieben.

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