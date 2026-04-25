Trump lÃ¤sst berÃ¼hmtem Becken am Lincoln Memorial Schwimmbad-Bodenbelag verpassen

Washington's Reflecting Pool is getting a new, swimming pool-style surface

US-PrÃ¤sident Donald Trump lÃ¤sst dem berÃ¼hmten Lincoln Memorial Reflecting Pool, einem Wasserbecken im Regierungsviertel in Washington, einen Schwimmbad-Bodenbelag verpassen.

US-PrÃ¤sident Donald Trump lÃ¤sst dem berÃ¼hmten Reflecting Pool am Lincoln Memorial, einem Wasserbecken im Herzen von Washington, einen Schwimmbad-Bodenbelag verpassen. Arbeiter waren am Samstag dabei, den Boden des Reflecting Pools mit blauem Material auszukleiden, das normalerweise in SchwimmbÃ¤dern genutzt wird.Â



Trump hatte seinen Plan am Donnerstag verkÃ¼ndet. Das Wasserbecken, vor dem BÃ¼rgerrechtler Martin Luther King 1963 seine berÃ¼hmte "I Have a Dream"-Rede gehalten hatte, sei "in schrecklichem Zustand", sagte der PrÃ¤sident und langjÃ¤hrige Immobilienmakler in einem vom WeiÃŸen Haus verbreiteten Video. Der zu den Wahrzeichen von Washington zÃ¤hlende Reflecting Pool sei "dreckig und schmutzig" und habe "seit vielen Jahren geleckt wie ein Sieb".



Laut Trump sollen die Arbeiten zur Auskleidung des Becken-Grundes mit Schwimmbadbelag etwa drei Wochen dauern und 1,5 Millionen Dollar (1,3 Millionen Euro) kosten. Einen Plan, den Steinboden des 1923 fertiggestellten Beckens zu erneuern, habe er abgelehnt, weil dies drei Jahre dauern und 300 Millionen Dollar kosten wÃ¼rde.



Stattdessen habe er eine Firma kontaktiert, die schon in der Vergangenheit fÃ¼r ihn gearbeitet habe: "Ich habe mehr als 100 SchwimmbÃ¤der in verschiedenen GebÃ¤uden gebaut", sagte der PrÃ¤sident vor Reportern. "Am Ende werden wir einen schÃ¶nen, schÃ¶nen Reflecting Pool haben, wie er sein sollte. Viel schÃ¶ner als er jemals war", verkÃ¼ndete er.



Trump ist schon seit einiger Zeit dabei, Washington architektonisch seinen Stempel aufzudrÃ¼cken. Unter anderem lieÃŸ er den historischen OstflÃ¼gel des WeiÃŸen Hauses abreiÃŸen, an dessen Stelle er einen riesigen Ballsaal bauen lassen will. Auch einen Triumphbogen will er errichten lassen.