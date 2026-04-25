Umfrageinstitut Insa meldet neuen Rekordwert fÃ¼r AfD

Alice Weidel und Tino Chrupalla am 23.04.2026, via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die AfD erreicht in der vom Meinungsforschungsinstitut Insa gemessenen WÃ¤hlerabsicht einen neuen HÃ¶chstwert. Im "Sonntagstrend", den das Institut wÃ¶chentlich fÃ¼r die "Bild am Sonntag" erhebt, kommt die AfD bundesweit jetzt auf 28 Prozent. Das ist der hÃ¶chste Wert, den eines der wichtigen Umfrageinstitute jemals fÃ¼r die Partei gemessen hat.



Im Vergleich zur Insa-Umfrage vor einer Woche legt die AfD um einen Prozentpunkt zu. Die Union kommt in der Umfrage unverÃ¤ndert auf 24 Prozent - damit wÃ¤chst der Vorsprung der AfD auf vier Prozentpunkte.



Die GrÃ¼nen verlieren unterdessen einen Prozentpunkt und fallen auf 12 Prozent, die SPD bleibt bei 14 Prozent, die Linke bei 11 Prozent. BSW und FDP verharren jeweils bei 3 Prozent und wÃ¼rden den Einzug ins Parlament verpassen. Auf sonstige Parteien entfallen 5 Prozent. Insgesamt gehen damit 11 Prozent der Stimmen an Parteien, die an der FÃ¼nf-Prozent-HÃ¼rde scheitern wÃ¼rden.



Rechnerisch sind parlamentarische Mehrheiten deshalb erst ab 45 Prozent mÃ¶glich. Wenn eine Zusammenarbeit mit der AfD ausgeschlossen bleibt, wÃ¤ren regierungsfÃ¤hige Mehrheiten demnach nur noch in DreierbÃ¼ndnissen mÃ¶glich: Union, SPD und GrÃ¼ne kÃ¤men zusammen auf 50 Prozent, Union, SPD und Linke auf 49 Prozent. Dabei lÃ¤gen GrÃ¼ne und Linke zusammen jeweils Ã¼ber dem Wert der Union.



FÃ¼r den Sonntagstrend fÃ¼r "Bild am Sonntag" hatte das Meinungsforschungsinstitut Insa 1.203 Personen im Zeitraum vom 20. April bis zum 24. April 2026 befragt (TOM). Frage: "Wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wÃ¤re, wie wÃ¼rden Sie wÃ¤hlen?"

