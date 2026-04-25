US-Verhandler fliegen doch nicht nach Pakistan - Iraner abgereist

Jared Kushner und Steve Witkoff (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Washington/Islamabad (dts Nachrichtenagentur) - US-PrÃ¤sident Donald Trump hat die Reise seiner Chef-Verhandler Jared Kushner und Steve Witkoff in Pakistans Hauptstadt Islamabad kurzfristig abgesagt. Dort sollte die US-Delegation mit iranischen Verhandlern an einem Waffenstillstandsabkommen zur Beendigung des Krieges zwischen den USA und dem Iran arbeiten.



"Ich habe meinen Leuten vorhin gesagt, sie wollten gerade abreisen: `Nein, ihr fliegt nicht 18 Stunden dorthin`", sagte Trump am Samstag dem US-Nachrichtensender "Fox News". "Wir haben alle TrÃ¼mpfe in der Hand. Sie kÃ¶nnen uns jederzeit anrufen, aber ihr werdet keine weiteren 18-Stunden-FlÃ¼ge unternehmen, um dort herumzusitzen und Ã¼ber Belanglosigkeiten zu reden."



Zuvor war bekannt geworden, dass der iranische AuÃŸenminister Abbas Araghchi am Samstag Islamabad verlassen hat, wo er bereits am Freitag GesprÃ¤che gefÃ¼hrt hatte - unter anderem mit seinem pakistanischen Amtskollegen, aber auch mit Pakistans Premierminister Shehbaz Sharif. Den Angaben zufolge reiste Araghchi unmittelbar weiter in den Oman und anschlieÃŸend nach Russland, um UnterstÃ¼tzung im Krieg gegen die USA und Israel zu suchen.

