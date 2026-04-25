Wal vor Insel Poel: Helferinitiative kann neues Rettungskonzept angehen

Im Kampf um das Leben des Buckelwals in der Ostsee kÃ¶nnen die Helfer einer privaten Rettungsinitiative nach BehÃ¶rdenangaben einen Rettungsversuch wagen. Das neue Konzept der Helfer sei intensiv "abgeklopft worden durch unsere Fachleute", sagte Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus (SPD) am Samstag auf der Insel Poel. Nach der PrÃ¼fung sei die Landesregierung zu der Erkenntnis gekommen, "dass wir das nicht ablehnen und damit dulden".Â
Es werde "immer so getan, als ob wir irgendwas behindern oder verhindern", sagte Backhaus weiter. "Das ist schlicht und ergreifend unwahr."
BehÃ¶rden und von diesen hinzugezogene Experten hatten den Zustand des etwa zwÃ¶lf Meter langen MeeressÃ¤ugers hingegen bereits vor mehr als drei Wochen als derart kritisch eingestuft, dass sie weitere Hilfsversuche mangels Ãœberlebenschancen beendeten. Mehrfachstrandungen gelten als sicheres Zeichen gravierender BeeintrÃ¤chtigungen, dazu kommen noch etwaige Komplikationen wie OrganschÃ¤den durch Liegen in Flachwasser.Â
In der vergangenen Woche entschied Backhaus jedoch, einen neuen Rettungsversuch einer von Unternehmern finanzierten Privatinitiative zu dulden. Ihr Konzept sah ursprÃ¼nglich vor, den Wal mit einem System aus Luftkissen und Pontons anzuheben und bis in die Nordsee oder den offenen Atlantik zu schleppen. Das ist vom Tisch. Nun wird Backhaus zufolge ein Transport im Inneren eines Spezialschiffs ins Auge gefasst.
Nach Angaben des Ministers von Freitag kÃ¶nnte das anscheinend doch bewegungsfÃ¤hige Tier in dem absenkbaren Spezialschiff anders als in der Pontonkonstruktion wie in einem Becken treiben oder schwimmen. Das Schiff sei zudem auf einer Seite offen, so dass der Wal bei plÃ¶tzlichen AktivitÃ¤ten hinaus kÃ¶nne.Â
Ohnehin muss der schÃ¤tzungsweise zwÃ¶lf bis 15 Tonnen schwere Wal vor dem Abtransport erst aus dem extrem flachen Bereich bewegt werden, in dem er seit Montag in einem von Helfern ausgespÃ¼lten Sandbecken liegt. DafÃ¼r wollte die Initiative eine breite Rinne graben, die eine Verbindung zu tieferem Fahrwasser schaffen soll. Diese stehe schon bereit, sagte eine Sprecherin der Initiative am Samstag der Nachrichtenagentur AFP.
Lifestyle
Wal vor Insel Poel: Helferinitiative kann neues Rettungskonzept angehen
- AFP - 25. April 2026, 15:39 Uhr
Im Kampf um das Leben des Buckelwals in der Ostsee kÃ¶nnen die Helfer einer privaten Rettungsinitiative nach BehÃ¶rdenangaben einen Rettungsversuch wagen. Â
Im Kampf um das Leben des Buckelwals in der Ostsee kÃ¶nnen die Helfer einer privaten Rettungsinitiative nach BehÃ¶rdenangaben einen Rettungsversuch wagen. Das neue Konzept der Helfer sei intensiv "abgeklopft worden durch unsere Fachleute", sagte Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus (SPD) am Samstag auf der Insel Poel. Nach der PrÃ¼fung sei die Landesregierung zu der Erkenntnis gekommen, "dass wir das nicht ablehnen und damit dulden".Â
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