Sparpaket: DGB fordert Stopp der KÃ¼rzungen fÃ¼r Patienten

Patient mit InfusionsstÃ¤nder (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die DGB-Vorsitzende Yasmin Fahimi attackiert das Sparpaket von Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU).



"Dieser Referentenentwurf aus dem Hause Warken hat eine unverantwortliche Schlagseite zulasten der Versicherten", sagte Fahimi der "SÃ¼ddeutschen Zeitung". Den gesetzlich Versicherten drohten durch das Gesetz sowohl massive LeistungskÃ¼rzungen als auch hÃ¶here Privatzuzahlungen, so Fahimi. "Solche ungerechten Einschnitte werden unsere Leute nicht schweigend akzeptieren." Die Bundesregierung dÃ¼rfe nicht bei denen kÃ¼rzen, die ohnehin schon schwer belastet seien.



Gesundheitsministerin Warken hatte vor wenigen Tagen einen Plan prÃ¤sentiert, wie sie rund 20 Milliarden Euro im Gesundheitssystem sparen will, damit die KassenbeitrÃ¤ge nicht noch weiter steigen. Ihr Gesetzentwurf sieht Belastungen fÃ¼r alle im Gesundheitssystem vor. Er soll kommenden Mittwoch im Kabinett beschlossen werden. Derzeit laufen noch Verhandlungen in der Bundesregierung, ob Punkte im Gesetz geÃ¤ndert werden sollten.



Dem DGB missfallen vor allem die Sparideen, die BeschÃ¤ftigte treffen wÃ¼rden. Warken will beispielsweise das Krankengeld senken. "Das ist ein harter Schlag fÃ¼r Menschen mit schweren oder chronischen Erkrankungen", sagte Fahimi. "Gleichzeitig sollen die Zuzahlungen fÃ¼r Medikamente steigen, obwohl viele schon jetzt die laufend steigenden Kosten des alltÃ¤glichen Bedarfs kaum stemmen kÃ¶nnen." Das Grundversprechen, dass Gesundheit nicht vom Geldbeutel abhÃ¤ngen dÃ¼rfe, werde durch diese Reform ernsthaft infrage gestellt. DGB-Chefin Fahimi fordert daher: "Diese KÃ¼rzungsplÃ¤ne mÃ¼ssen sofort vom Tisch." Sie plÃ¤diert stattdessen fÃ¼r eine solidarische Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung.

