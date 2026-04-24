Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) hat die geplanten hÃ¶heren Belastungen von Patienten verteidigt. "Die HÃ¶he der Zuzahlungsgrenzen wurde seit Ã¼ber 20 Jahren nicht angepasst, deshalb halte ich diesen Schritt schon fÃ¼r begrÃ¼ndbar", sagte sie der "Welt am Sonntag".
"Wir haben eine lange Zeit Wachstum und Wohlstandsmehrung genossen und fÃ¼r viele Dinge ausreichend Geld gehabt. Das hat sich aber aufgrund vieler Faktoren geÃ¤ndert, und deswegen sind wir gezwungen, Dinge anzupassen und mÃ¶glicherweise auch nachzuholen", sagte sie.
Warken widersprach zugleich Warnungen der Ã„rzte, Patienten wÃ¼rden nach der Reform der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) schwieriger Termine erhalten. "Drohungen bringen an der Stelle wenig", sagte die Ministerin. "Bei manch einer Kritik gewinnt man den Eindruck, Leistungen wÃ¼rden Ã¼berhaupt nicht mehr vergÃ¼tet. So ist es aber nicht." SelbstverstÃ¤ndlich erhielten Ã„rzte weiterhin eine VergÃ¼tung. Sie werde auch jÃ¤hrlich steigen.
Warken zeigte sich offen fÃ¼r Ã„nderungen, nannte dafÃ¼r aber klare Bedingungen. "Ich bin bereit, auch Dinge zu Ã¤ndern", sagte Warken. "Aber das Gesamtvolumen des Pakets muss zwingend erhalten bleiben. Wenn das gewÃ¤hrleistet ist, bin ich auch offen fÃ¼r andere VorschlÃ¤ge. Wir sollten den Ansatz beibehalten, dass alle Bereiche einen Beitrag leisten, der sich an den jeweiligen Ausgaben im System orientiert. Ich denke, wir liegen mit meinem Vorschlag gut in der Mitte."
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Warken verteidigt geplante ErhÃ¶hung der Zuzahlungsgrenzen
- dts - 24. April 2026, 19:21 Uhr
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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) hat die geplanten hÃ¶heren Belastungen von Patienten verteidigt. "Die HÃ¶he der Zuzahlungsgrenzen wurde seit Ã¼ber 20 Jahren nicht angepasst, deshalb halte ich diesen Schritt schon fÃ¼r begrÃ¼ndbar", sagte sie der "Welt am Sonntag".
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