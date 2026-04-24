Der britische Prinz Harry ist bei seinem Besuch in der Ukraine in die FuÃŸstapfen seiner verstorbenen Mutter Prinzessin Diana getreten und hat ein MinenrÃ¤umkommando der Hilfsorganisation Halo Trust besucht. Am zweiten Tag seines Besuchs steuerte Harry am Freitag in Butscha bei Kiew mit einer Schutzweste bekleidet und mit einer VR-Brille vor den Augen eine Drohne, die mit Hilfe von KÃ¼nstlicher Intelligenz Sprengfallen aufspÃ¼ren kann.
Seine Mutter hatte vor fast 30 Jahren in einem berÃ¼hmt gewordenen Auftritt ein Minenfeld im afrikanischen Angola durchquert.
"Es ist aufregend zu sehen, wie Technologie die Arbeit des Halo Trusts verÃ¤ndert hat", sagte Harry. Die Technik mache die MinenrÃ¤umung intelligenter, schneller und sicherer. "Als meine Mutter Angola vor fast 30 Jahren besuchte, verrichteten die MinenrÃ¤umer ihre Arbeit auf Knien, um die Sprengfallen ausfindig zu machen." Diana hatte 1997 in Angola ein Halo-Trust-Team besucht und war mit Schutzkleidung durch ein gerÃ¤umtes Minenfeld gelaufen.
Der Kiewer Vorort Butscha war zu Beginn der russischen Invasion vor mehr als vier Jahren vorÃ¼bergehend erobert worden und ist zum Symbol fÃ¼r die GrÃ¤ueltaten des Krieges geworden. Beim RÃ¼ckzug hinterlieÃŸen die russischen Soldaten groÃŸe Mengen an nicht explodierten Geschossen, Bomben und Minen.Â
Laut der Organisation Halo Trust ist ein GroÃŸteil des Gebiets um Butscha nach vierjÃ¤hriger Arbeit inzwischen wieder sicher. Die ukrainische Regierung schÃ¤tzt jedoch, dass 23 Prozent ihres Landes mit Minen und nicht explodierten Geschossen verseucht ist. Das entspricht einer FlÃ¤che von mehr als der GrÃ¶ÃŸe Griechenlands.
Lifestyle
Auf den Spuren von Diana: Prinz Harry besucht MinenrÃ¤umer in der Ukraine
- AFP - 24. April 2026, 17:56 Uhr
Der britische Prinz Harry ist bei seinem Besuch in der Ukraine in die FuÃŸstapfen seiner verstorbenen Mutter Prinzessin Diana getreten und hat ein MinenrÃ¤umkommando der Hilfsorganisation Halo Trust besucht.
Der britische Prinz Harry ist bei seinem Besuch in der Ukraine in die FuÃŸstapfen seiner verstorbenen Mutter Prinzessin Diana getreten und hat ein MinenrÃ¤umkommando der Hilfsorganisation Halo Trust besucht. Am zweiten Tag seines Besuchs steuerte Harry am Freitag in Butscha bei Kiew mit einer Schutzweste bekleidet und mit einer VR-Brille vor den Augen eine Drohne, die mit Hilfe von KÃ¼nstlicher Intelligenz Sprengfallen aufspÃ¼ren kann.
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