Auf den Spuren von Diana: Prinz Harry besucht MinenrÃ¤umer in der Ukraine

Prinz Harry in Butscha

Der britische Prinz Harry ist bei seinem Besuch in der Ukraine in die FuÃŸstapfen seiner verstorbenen Mutter Prinzessin Diana getreten und hat ein MinenrÃ¤umkommando der Hilfsorganisation Halo Trust besucht.

Der britische Prinz Harry ist bei seinem Besuch in der Ukraine in die FuÃŸstapfen seiner verstorbenen Mutter Prinzessin Diana getreten und hat ein MinenrÃ¤umkommando der Hilfsorganisation Halo Trust besucht. Am zweiten Tag seines Besuchs steuerte Harry am Freitag in Butscha bei Kiew mit einer Schutzweste bekleidet und mit einer VR-Brille vor den Augen eine Drohne, die mit Hilfe von KÃ¼nstlicher Intelligenz Sprengfallen aufspÃ¼ren kann.



Seine Mutter hatte vor fast 30 Jahren in einem berÃ¼hmt gewordenen Auftritt ein Minenfeld im afrikanischen Angola durchquert.



"Es ist aufregend zu sehen, wie Technologie die Arbeit des Halo Trusts verÃ¤ndert hat", sagte Harry. Die Technik mache die MinenrÃ¤umung intelligenter, schneller und sicherer. "Als meine Mutter Angola vor fast 30 Jahren besuchte, verrichteten die MinenrÃ¤umer ihre Arbeit auf Knien, um die Sprengfallen ausfindig zu machen." Diana hatte 1997 in Angola ein Halo-Trust-Team besucht und war mit Schutzkleidung durch ein gerÃ¤umtes Minenfeld gelaufen.



Der Kiewer Vorort Butscha war zu Beginn der russischen Invasion vor mehr als vier Jahren vorÃ¼bergehend erobert worden und ist zum Symbol fÃ¼r die GrÃ¤ueltaten des Krieges geworden. Beim RÃ¼ckzug hinterlieÃŸen die russischen Soldaten groÃŸe Mengen an nicht explodierten Geschossen, Bomben und Minen.Â



Laut der Organisation Halo Trust ist ein GroÃŸteil des Gebiets um Butscha nach vierjÃ¤hriger Arbeit inzwischen wieder sicher. Die ukrainische Regierung schÃ¤tzt jedoch, dass 23 Prozent ihres Landes mit Minen und nicht explodierten Geschossen verseucht ist. Das entspricht einer FlÃ¤che von mehr als der GrÃ¶ÃŸe Griechenlands.