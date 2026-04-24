Riesiger Eisblock verzÃ¶gert Bergsteiger-Saison am Mount Everest

Teil des Khumbu-Eisbruchs

Ein riesiger Eisblock verzÃ¶gert die PrÃ¤parierung der Route zum Aufstieg auf den Mount Everest und kÃ¶nnte zu einem verspÃ¤teten Beginn der Bergsteiger-Saison am hÃ¶chsten Gipfel der Welt fÃ¼hren.

Ein riesiger Eisblock behindert die PrÃ¤parierung der Route zum Aufstieg auf den Mount Everest und kÃ¶nnte den Beginn der Bergsteiger-Saison am hÃ¶chsten Gipfel der Welt verzÃ¶gern. Ein Team besonders erfahrener Bergsteiger - in Nepal als "Eisbruch-Doktoren" bekannt - bereitet alljÃ¤hrlich die Aufstiegsroute zum Everest-Gipfel mit Leitern und Seilen vor. In diesem Jahr mussten die Arbeiten wegen eines groÃŸen Brockens aus Gletscher-Eis Ã¼ber dem Khumbu-Eisbruch bereits vor zwei Wochen unterbrochen werden.



"Wir warten darauf, dass das Eis schmilzt", sagte Eisbruch-Doktor Dawa Jangbu Sherpa der Nachrichtenagentur AFP. Dies kÃ¶nne voraussichtlich noch einige Tage dauern.



Auf dem Weg zum Gipfel mÃ¼ssen Bergsteiger zunÃ¤chst den Khumbu-Eisbruch Ã¼berwinden, ein sich stÃ¤ndig verÃ¤nderndes und gefÃ¤hrliches Feld aus Eisbrocken und Schluchten.Â Ein Team aus Experten und besonders erfahrenen BergfÃ¼hrern sei auf dem Weg, um die Lage zu Ã¼berwachen und notfalls eine Alternativroute auszuarbeiten, sagte der Sprecher des nepalesischen Tourismusminsteriums, Himal Gautam. "Wir versuchen dafÃ¼r zu sorgen, dass es keine VerzÃ¶gerungen gibt und werfen AusrÃ¼stung per Hubschrauber ab, damit die Routen laut Zeitplan vorbereitet werden kÃ¶nnen."



Mit acht der zehn hÃ¶chsten Gipfel der Welt zieht Nepal alljÃ¤hrlich im FrÃ¼hling hunderte Bergsteiger an. Der Bergsteiger-Tourismus ist eine wichtige Einnahmequelle fÃ¼r das Land am Himalaya. In diesem Jahr hat die Regierung mehr als 900 Aufstiegsgenehmigungen fÃ¼r die verschiedenen Gipfel erteilt, darunter 410 fÃ¼r den Mount Everest.



Im Jahr 2023 waren am Khumbu-Eisbruch drei BergfÃ¼hrer durch einen abbrechenden Eisbrocken mitgerissen worden und ums Leben gekommen. 2014 starben bei einem LawinenunglÃ¼ck an dem Eisbruch 16 BergfÃ¼hrer.