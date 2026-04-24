NÃ¼rnberg (dts Nachrichtenagentur) - Der Direktor des Instituts fÃ¼r Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB), Bernd Fitzenberger, will die BeschÃ¤ftigung von Ã„lteren steigern, um grÃ¶ÃŸere Einschnitte bei der Rente zu vermeiden. "Hier liegt noch viel ungenutztes Potenzial", schreibt der Leiter der Forschungseinrichtung der Bundesagentur fÃ¼r Arbeit in einem Gastbeitrag fÃ¼r das "Handelsblatt". Denn "wer lÃ¤nger arbeitet, zahlt lÃ¤nger BeitrÃ¤ge und bezieht spÃ¤ter Rente".
Dazu sollten die lÃ¤ngeren Bezugszeiten des Arbeitslosengeldes fÃ¼r Ã„ltere von maximal 24 auf 18 Monate reduziert werden. Auch mÃ¼sse "die staatlich gefÃ¶rderte Altersteilzeit stÃ¤rker zurÃ¼ckgefÃ¼hrt werden", schreibt er.
Zudem fordert Fitzenberger eine Entgeltsicherung fÃ¼r Ã„ltere: Wer nach Jobverlust nur eine schlechter bezahlte Stelle finde, sollte befristet einen Ausgleich fÃ¼r einen Teil der LohneinbuÃŸen bekommen. Das wÃ¼rde die Bereitschaft erhÃ¶hen, rascher wieder Arbeit aufzunehmen.
Abfindungen sollte der Staat steuerlich begÃ¼nstigen, wenn jemand einen neuen Job antrete. Zudem sollten auch auf Abfindungen RentenbeitrÃ¤ge fÃ¤llig werden, die jedoch bei einem neuen Job verrechnet werden kÃ¶nnten, schlÃ¤gt Fitzenberger vor.
Lifestyle
IAB plÃ¤diert fÃ¼r Entgeltsicherung und kÃ¼rzeres Arbeitslosengeld
- dts - 24. April 2026, 15:44 Uhr
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NÃ¼rnberg (dts Nachrichtenagentur) - Der Direktor des Instituts fÃ¼r Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB), Bernd Fitzenberger, will die BeschÃ¤ftigung von Ã„lteren steigern, um grÃ¶ÃŸere Einschnitte bei der Rente zu vermeiden. "Hier liegt noch viel ungenutztes Potenzial", schreibt der Leiter der Forschungseinrichtung der Bundesagentur fÃ¼r Arbeit in einem Gastbeitrag fÃ¼r das "Handelsblatt". Denn "wer lÃ¤nger arbeitet, zahlt lÃ¤nger BeitrÃ¤ge und bezieht spÃ¤ter Rente".
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