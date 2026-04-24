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Marteria auf Platz eins der deutschen Albumcharts

  • dts - 24. April 2026, 15:28 Uhr
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Marteria (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Baden-Baden (dts Nachrichtenagentur) - Marteria steht an der Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit. Der Rapper setzt sich gegen Musiker Bosse durch und feiert sein drittes Nummer-eins-Album. "Zum GlÃ¼ck in die Zukunft III" tritt in die FuÃŸstapfen des VorgÃ¤ngers "Zum GlÃ¼ck in die Zukunft II" (2014) sowie der Kollabo-Platte "1982" (2018), die gemeinsam mit Casper entstand.

Bosse landet mit seinem zehnten Studioalbum "Stabile Poesie" an zweiter Stelle. Die KPop-Boygroup BTS folgt mit "Arirang" auf Platz drei. Der vierte Rang geht an "Bevor der Mut dich verlÃ¤sst" von der Band "Das Lumpenpack", der fÃ¼nfte an "Konnakol" von Ex-One-Direction-SÃ¤nger Zayn.

In den Single-Charts springt "Beauty And A Beat" von Justin Bieber und Nicki Minaj von Platz 13 auf eins. Die Silbermedaille holen AK Ausserkontrolle und Shirin David ("LDNB"). Auf das Deutschrap-Duo folgen Tame Impala ("Dracula", drei), Neueinsteigerin Olivia Rodrigo ("Drop Dead", vier) und Zara Larsson ("Lush Life", fÃ¼nf).

Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller MusikverkÃ¤ufe ab.

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