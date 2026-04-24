Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In der CDU gibt es ersten Widerspruch gegen eine mÃ¶gliche Kandidatur von Ilse Aigner (CSU) als BundesprÃ¤sidentin.
"Markus SÃ¶der macht sehr oft sehr gute VorschlÃ¤ge. Aber in diesem Fall sind ja mehrere gute Kandidatinnen und Kandidaten in der Diskussion", sagte der CDU-Mitgliederbeauftragte Philipp Amthor dem "Stern". "Es wird sich gut fÃ¼gen." GrundsÃ¤tzlich sei er fÃ¼r eine Frau im Schloss Bellevue. "Ich bin sicher nicht der Erste, der das fÃ¼r eine gute Idee hÃ¤lt."
SÃ¶der hatte sich im "MÃ¼nchner Merkur" hinter eine mÃ¶gliche Kandidatur der bayerischen LandtagsprÃ¤sidentin Aigner gestellt. Auch von anderen CSU-Politikern kam umgehend UnterstÃ¼tzung fÃ¼r die frÃ¼here Bundeslandwirtschaftsministerin. Der VorstoÃŸ aus MÃ¼nchen stieÃŸ in der CDU-Spitze auf Ãœberraschung. In der Kanzlerpartei gibt es mehrere Frauen, denen eigene Ambitionen auf eine Kandidatur nachgesagt werden, darunter Familienministerin Karin Prien. Auch Annegret Kramp-Karrenbauer, Chefin der Adenauer-Stiftung, soll dem Vernehmen nach intern erste, vorsichtige SondierungsgesprÃ¤che gefÃ¼hrt haben.
Offener Ã¤uÃŸerte sich der Erste Parlamentarische GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer der Unionsfraktion, Steffen Bilger. "Ich begrÃ¼ÃŸe jeden geeigneten Vorschlag", sagte Bilger am Freitag dem Nachrichtenportal T-Online. "CDU und CSU werden Ã¼ber den Sommer einen Personalvorschlag erarbeiten."
Zuvor hatte bereits der Vizefraktionschef der Union, Sepp MÃ¼ller, SÃ¶der gutgeheiÃŸen. Er sagte: "Den VorstoÃŸ von Markus SÃ¶der unterstÃ¼tze ich ausdrÃ¼cklich. Ilse Aigner habe ich im Deutschen Bundestag wie auch als PrÃ¤sidentin des Bayerischen Landtags als integrative, bÃ¼rgernahe PersÃ¶nlichkeit erlebt. Sie vereint genau jene QualitÃ¤ten, die dieses Amt erfordert. Sollte sie sich zur Wahl stellen, gilt ihr meine UnterstÃ¼tzung - klar und aus voller Ãœberzeugung."
Lifestyle
Amthor bremst Debatte um Aigner-Kandidatur als BundesprÃ¤sidentin
- dts - 24. April 2026, 14:56 Uhr
.
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In der CDU gibt es ersten Widerspruch gegen eine mÃ¶gliche Kandidatur von Ilse Aigner (CSU) als BundesprÃ¤sidentin.
Weitere Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - WÃ¤hrend sich der Umzug von BundesprÃ¤sident Frank-Walter Steinmeier aus dem sanierungsbedÃ¼rftigen Schloss Bellevue verzÃ¶gert, sind die erstenMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Bewerber um den FDP-Vorsitz Wolfgang Kubicki kÃ¼ndigt fÃ¼r den Fall einer Wahlniederlage auf dem Bundesparteitag seinen RÃ¼ckzug aus derMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Nach den HausÃ¤rzten hat auch der Vorstandsvorsitzende der KassenÃ¤rztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen, die SparplÃ¤ne vonMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Dirk Wiese, erster parlamentarischer GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer der SPD-Bundestagsfraktion, hÃ¤lt trotz Absage der EU an dem Plan einer ÃœbergewinnsteuerMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Bundesrat hat dem vom Bundestag beschlossenen "Tankrabatt" grÃ¼nes Licht gegeben. Die LÃ¤nderkammer verzichtete am Freitag in Berlin in einerMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) hat die Verabschiedung des sogenannten "Tankrabatts" gelobt. Dieser ein "wichtiges Signal" an dieMehr