Amthor bremst Debatte um Aigner-Kandidatur als BundesprÃ¤sidentin

Ilse Aigner (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In der CDU gibt es ersten Widerspruch gegen eine mÃ¶gliche Kandidatur von Ilse Aigner (CSU) als BundesprÃ¤sidentin.



"Markus SÃ¶der macht sehr oft sehr gute VorschlÃ¤ge. Aber in diesem Fall sind ja mehrere gute Kandidatinnen und Kandidaten in der Diskussion", sagte der CDU-Mitgliederbeauftragte Philipp Amthor dem "Stern". "Es wird sich gut fÃ¼gen." GrundsÃ¤tzlich sei er fÃ¼r eine Frau im Schloss Bellevue. "Ich bin sicher nicht der Erste, der das fÃ¼r eine gute Idee hÃ¤lt."



SÃ¶der hatte sich im "MÃ¼nchner Merkur" hinter eine mÃ¶gliche Kandidatur der bayerischen LandtagsprÃ¤sidentin Aigner gestellt. Auch von anderen CSU-Politikern kam umgehend UnterstÃ¼tzung fÃ¼r die frÃ¼here Bundeslandwirtschaftsministerin. Der VorstoÃŸ aus MÃ¼nchen stieÃŸ in der CDU-Spitze auf Ãœberraschung. In der Kanzlerpartei gibt es mehrere Frauen, denen eigene Ambitionen auf eine Kandidatur nachgesagt werden, darunter Familienministerin Karin Prien. Auch Annegret Kramp-Karrenbauer, Chefin der Adenauer-Stiftung, soll dem Vernehmen nach intern erste, vorsichtige SondierungsgesprÃ¤che gefÃ¼hrt haben.



Offener Ã¤uÃŸerte sich der Erste Parlamentarische GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer der Unionsfraktion, Steffen Bilger. "Ich begrÃ¼ÃŸe jeden geeigneten Vorschlag", sagte Bilger am Freitag dem Nachrichtenportal T-Online. "CDU und CSU werden Ã¼ber den Sommer einen Personalvorschlag erarbeiten."



Zuvor hatte bereits der Vizefraktionschef der Union, Sepp MÃ¼ller, SÃ¶der gutgeheiÃŸen. Er sagte: "Den VorstoÃŸ von Markus SÃ¶der unterstÃ¼tze ich ausdrÃ¼cklich. Ilse Aigner habe ich im Deutschen Bundestag wie auch als PrÃ¤sidentin des Bayerischen Landtags als integrative, bÃ¼rgernahe PersÃ¶nlichkeit erlebt. Sie vereint genau jene QualitÃ¤ten, die dieses Amt erfordert. Sollte sie sich zur Wahl stellen, gilt ihr meine UnterstÃ¼tzung - klar und aus voller Ãœberzeugung."

