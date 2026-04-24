"Christliches Abendland" als Kampfbegriff: BischÃ¶fe kritisieren Instrumentalisierung

Europa-Flagge

Die Deutsche Bischofskonferenz wehrt sich gegen eine Instrumentalisierung christlichen Glaubens fÃ¼r eine Politik der Ausgrenzung - und stÃ¤rkt den von der US-Regierung wegen eines Friedensappells scharf angegangenen Papst Leo XIV. den RÃ¼cken.

Die Deutsche Bischofskonferenz hat eine Instrumentalisierung christlichen Glaubens fÃ¼r eine Politik der Ausgrenzung kritisiert. Es werde wieder zunehmend von einem "christlichen Abendland" im Sinne eines religiÃ¶s oder kulturell homogenen "Einheitseuropa" geredet, erklÃ¤rte das gemeinsame Leitungsgremium der katholischen BischÃ¶fe am Freitag in Bonn. Dies greife "theologisch und historisch zu kurz".



"Das Christentum hat das heutige Europa wesentlich geprÃ¤gt, ohne es exklusiv zu definieren", hieÃŸ es in einem von der Bischofskonferenz verfassten Text zum SelbstverstÃ¤ndnis Europas. Nach eigenen Angaben wendet diese sich damit auch gegen "die Konzeption eines 'christlichen Abendlands' als politischer Kampfbegriff". Europa sei ein "Friedens-, Freiheits- und Demokratieprojekt", heiÃŸ es im Papier.



Darin stÃ¤rken die BischÃ¶fe zugleich dem zuletzt von der US-Regierung wegen Friedensappellen im Kontext des Kriegs zwischen den USA sowie Israels und dem Iran scharf angegangenen Papst Leo XIV den RÃ¼cken. Sie wÃ¼rden diesem bei seinem Einsatz fÃ¼r Frieden "folgen", erklÃ¤rte der Konferenzvorsitzende, der MÃ¼nsteraner Bischof Heiner Wilmer.



In dem Papier heiÃŸt es weiter, der Botschaft des Evangeliums zufolge sei "wahrer Frieden zugleich Geschenk Gottes und ein Auftrag an alle Menschen". Das beinhalte "die Verteidigung von Demokratie und Recht".



In Europa und den USA setzen rechte und rechtspopulistische KrÃ¤fte vielfach auf christliche Rhetorik und christliche Symbolik. Sie nutzen diese unter anderem in ihrem Kampf gegen Zuwanderung und von ihnen abgelehnte liberalere Entwicklungen innerhalb der Gesellschaft.