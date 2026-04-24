Wal-Drama vor Ostseeinsel Poel: PlÃ¤ne fÃ¼r Transport in Spezialschiff

Der Wal vor einigen Tagen

Im Waldrama vor Poel wird laut Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus (SPD) inzwischen ein mÃ¶glicher Transport im Inneren eines Spezialschiffs ins Auge gefasst. ZunÃ¤chst muss das Tier aber aus einem sehr flachen Bereich befreit werden.

Im Wal-Drama an der OstseekÃ¼ste wird nach Angaben von Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus (SPD) inzwischen ein mÃ¶glicher Transport im Inneren eines Spezialschiffs ins Auge gefasst. Ein entsprechendes Fahrzeug befinde sich seinem Kenntnisstand zufolge "im Anmarsch", sagte er am Freitag vor Ort auf der Insel Poel. Dort bemÃ¼ht sich eine von Unternehmern finanzierten Privatinitiative seit einer Woche um eine Rettung des von Fachleuten bereits aufgegebenen Tiers.



UrsprÃ¼nglich sah das Rettungskonzept der von den BehÃ¶rden geduldeten Initiative vor, den immer wieder strandenden und wohl schwerkranken Wal mit einem System aus Luftkissen und Pontons anzuheben und zurÃ¼ck in Nordsee oder Atlantik zu schleppen. Laut Backhaus ist diese Idee nun Ã¼berholt. Die Seeberufsgenossenschaft genehmigte die Aktion mit der Pontonkonstruktion demnach nicht. Zudem war der Wal zuletzt aktiv geschwommen, so dass ein Liegendtransport auch deshalb ausscheidet.



In dem absenkbaren Spezialschiff kÃ¶nnte das Tier dem Minister zufolge wie in einem Becken zumindest frei treiben oder schwimmen. Es sei auf einer Seite offen, so dass der Wal bei plÃ¶tzlichen AktivitÃ¤ten hinaus kÃ¶nne. Es handelt sich aber noch um "einen Ansatz". Die PrÃ¼fung laufe.



ZunÃ¤chst muss der aktuell in einem sehr flachen Bereich einer Bucht vor der Insel Poel feststeckende Wal ohnehin erst in tieferes Wasser bugsiert werden. Die Initiative arbeitet derzeit an einer 110 Meter langen Rinne durch den sandigen Meeresgrund, um ihm einen Ausweg zu schaffen. Backhaus zufolge dÃ¼rfte Sonntag ein gÃ¼nstiger Zeitpunkt fÃ¼r einen etwaigen Befreiungsversuch sein, da ein steigender Wasserpegel erwartet werde. "Wir haben nicht mehr viel Zeit", mahnte der Umweltminister.