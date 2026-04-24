Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Nach den HausÃ¤rzten hat auch der Vorstandsvorsitzende der KassenÃ¤rztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen, die SparplÃ¤ne von Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) kritisiert und vor einem Scheitern des PrimÃ¤rversorgungssystems gewarnt.
Gassen sagte der "Rheinischen Post" (Freitag): "Es ist mir vollkommen schleierhaft, wie ein PrimÃ¤rversorgungssystem aussehen soll vor dem Hintergrund der von Bundesgesundheitsministerin Nina Warken prÃ¤sentierten GKV-SparplÃ¤ne."
Er ergÃ¤nzte: "SÃ¤mtliche bisher vorhandenen finanziellen Anreize fÃ¼r die niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen, Patienten sinnvoll zu steuern, sollen gestrichen werden. Zugleich fehlt der politische Wille, Verbindlichkeiten fÃ¼r Patienten zu schaffen. Wie kann Politik da ernsthaft erwarten, dass die niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen immer noch mehr Arbeit leisten bei noch weniger Geld?"
Der HausÃ¤rztinnen- und HausÃ¤rzteverband hatte Warkens SparplÃ¤ne zuvor als "vollkommen planlos" kritisiert und als "ZerstÃ¶rungsprogramm fÃ¼r die Hausarztpraxen" bezeichnet. Das sogenannte PrimÃ¤rversorgungssystem sei so "nicht zu schaffen".
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Auch KassenÃ¤rzte sehen PrimÃ¤rversorgungssystem in Gefahr
- dts - 24. April 2026, 12:54 Uhr
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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Nach den HausÃ¤rzten hat auch der Vorstandsvorsitzende der KassenÃ¤rztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen, die SparplÃ¤ne von Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) kritisiert und vor einem Scheitern des PrimÃ¤rversorgungssystems gewarnt.
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