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Auch Bundesrat stimmt "Tankrabatt" zu

  • dts - 24. April 2026, 12:44 Uhr

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Nach dem Beschluss des Bundestags hat auch der Bundesrat am Freitag dem sogenannten "Tankrabatt" zugestimmt. Die dts Nachrichtenagentur sendet in KÃ¼rze weitere Details.

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