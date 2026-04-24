Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Nach dem Beschluss des Bundestags hat auch der Bundesrat am Freitag dem sogenannten "Tankrabatt" zugestimmt. Die dts Nachrichtenagentur sendet in KÃ¼rze weitere Details.
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Auch Bundesrat stimmt "Tankrabatt" zu
- dts - 24. April 2026, 12:44 Uhr
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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Nach dem Beschluss des Bundestags hat auch der Bundesrat am Freitag dem sogenannten "Tankrabatt" zugestimmt. Die dts Nachrichtenagentur sendet in KÃ¼rze weitere Details.
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